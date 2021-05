Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde 3 M$ pour la construction d'une caserne de pompiers à Val-des-Monts

VAL-DES-MONTS, QC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 3 000 000 de dollars est accordée à la Municipalité de Val-des-Monts pour la construction d'une caserne de pompiers, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

Situé sur le chemin Saint-Joseph, le nouveau bâtiment aura une superficie de 1147 mètres carrés répartis sur deux niveaux. On y trouvera une aire de garage dotée de six portes, deux bureaux, une salle de formation, deux dortoirs, deux vestiaires, une cuisine avec salle à manger, une aire de repos, des espaces d'entretien pour les habits de combat ainsi qu'une salle d'entraînement. La mezzanine inclura quant à elle des salles de mécanique, d'équipements informatiques et de communication radio. À l'extérieur, un stationnement d'environ 25 places et un réservoir d'eau souterrain d'approximativement 45 000 gallons seront construits. L'ensemble des travaux devrait se terminer en mai 2022.

Citations :

« Notre gouvernement a réellement le développement des régions à cœur. Dans nos villes et nos municipalités, ça passe entre autres par des infrastructures collectives optimales et adaptées aux réalités, comme la future caserne de pompiers de Val-des-Monts. C'est donc une fierté d'annoncer cette aide de trois millions de dollars pour soutenir la réalisation de ce projet et ainsi de contribuer à la sécurité des citoyennes et des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Grâce à la contribution du gouvernement du Québec, les équipes de pompiers de la municipalité de Val-des-Monts auront un nouvel environnement de travail qui leur permettra d'être encore plus efficaces et de respecter les normes d'aujourd'hui. Les besoins en matière de sécurité incendie sont de plus en plus grands en raison de la croissance démographique de nos communautés. Je suis très fier de l'aide financière que nous apportons à la Municipalité et de notre participation à ce beau projet. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, je remercie chaleureusement le gouvernement du Québec pour sa généreuse contribution financière à la réalisation de la construction de cette nouvelle caserne. Celle-ci sera adaptée aux besoins actuels et futurs de la Municipalité, notamment en ce qui a trait à l'entreposage des équipements du Service de sécurité incendie. Elle permettra également, par sa nouvelle localisation à proximité de la densité d'occupation de la population qu'elle sert, d'assurer une réduction considérable du délai de déploiement de la force de frappe régi par le schéma de couverture de risques en sécurité incendie. »

Jacques Laurin, maire de la Municipalité de Val-des-Monts

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme RÉCIM, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

