Réfection et construction des infrastructures municipales - La construction d'un nouveau garage municipal à l'Ascension-de-Patapédia sera financée par Québec

L'ASCENSION-DE-PATAPÉDIA, QC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie Eve Proulx, sont fières d'annoncer qu'une aide financière de 826 275 $ a été accordée à la Municipalité de L'Ascension-de-Patapédia pour la construction d'un garage municipal.

Le nouveau bâtiment sera aménagé sur le terrain où se situe actuellement l'ancien garage municipal. Ce dernier n'avait subi aucune rénovation majeure depuis sa construction en 1950. Le garage disposera des dimensions nécessaires à l'entreposage des équipements municipaux. Le projet, estimé à plus de 1,1 M$, comprendra notamment trois portes de garage, une aire de rangement et un espace de vestiaires.

Citations

« Notre gouvernement tient à soutenir les projets d'infrastructures municipales. Ils sont non seulement importants pour les collectivités du Québec, mais permettent aux citoyens d'avoir accès à des services fiables et sécuritaires. Voilà pourquoi notre gouvernement est en action afin d'accompagner les municipalités dans la réalisation de travaux nécessaires au maintien de services publics. C'est toujours un bonheur pour moi de souligner le dévouement des acteurs municipaux à la mise en œuvre de projets concrets dans toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, je me réjouis de cette aide financière accordée à L'Ascension-de-Patapédia pour la construction d'un nouveau garage municipal. Cet investissement témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à la modernisation des infrastructures municipales. Ce futur bâtiment offrira aux employés un milieu de travail sécuritaire et moderne, au bénéfice de la population de la municipalité. »

Marie Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine

« L'aide financière accordée est une satisfaction pour notre municipalité. La nouvelle structure municipale permettra aux employés de travailler dans un environnement sécuritaire et confortable. Je tiens d'ailleurs à remercier les divers intervenants pour la mise en œuvre de ce projet. »

Guy Richard, maire de L'Ascension-de-Patapédia



Faits saillants

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

