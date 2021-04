Réfection et construction des infrastructures municipales - Fin des travaux pour la nouvelle caserne de pompiers à Notre-Dame-du-Bon-Conseil

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL, QC, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fier de souligner que les travaux pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers à Notre-Dame-du-Bon-Conseil se termineront dans les prochains jours. Ce projet a été possible grâce à une aide financière de 980 785 dollars du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

La nouvelle caserne a été érigée à l'intersection des routes 122 et 259. D'une superficie de 689 mètres carrés, le nouveau bâtiment comprend notamment quatre portes de garage, un espace destiné au séchage des boyaux, une salle de formation et un bureau administratif. De plus, la nouvelle caserne possède des espaces adaptés pour les pompières et les pompiers. En effet, un vestiaire de 20 casiers, une buanderie et une salle de bain avec douches y ont été installés.

Le soutien financier de 980 785 dollars a été accordé à la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour la réalisation des travaux dans le cadre du programme de Réfection et de construction des infrastructures municipales. À ce montant s'ajoute une contribution de 528 115 dollars de la municipalité pour un investissement totalisant 1 508 900 dollars par cette entente provinciale-municipale.

« Notre gouvernement a à cœur le développement de nos régions. Ce soutien de plus de 980 000 dollars a contribué à la réalisation de travaux nécessaires au maintien du service de sécurité incendie de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Aujourd'hui, je suis fière du résultat auquel nous sommes parvenus dans le cadre de cette belle collaboration avec les acteurs municipaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de député, je me réjouis pour les gens de Notre-Dame-Du-Bon-Conseil. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts déployés par celles et ceux qui se sont engagés dans la réalisation de ce projet. La nouvelle caserne offre un lieu de travail pratique et sécuritaire, en plus de bonifier la qualité des services rendus à la population. Voilà une réalisation qui met en évidence l'apport précieux des contributions gouvernementales aux travaux d'infrastructures municipales. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint

« Les travaux de construction de la nouvelle caserne d'incendies permettront de combler un besoin en matière d'espace, d'offrir un environnement de travail adéquat et sécuritaire pour les pompiers et ainsi assurer la pérennité du service. De plus, comme nous desservons quatre municipalités, cette construction permettra d'intervenir rapidement et en toute sécurité, en cas d'urgence. »

Sylvain Jutras, maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Faits saillants

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

