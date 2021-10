Réfection de l'autoroute Henri-IV (A-73) et de trois structures à Québec - Entraves importantes sur l'autoroute Henri-IV (A-73) entre le pont Pierre-Laporte et le chemin Saint-Louis du 10 au 18 octobre - Planifier vos déplacements

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires qu'il y aura des entraves importantes à la circulation sur l'autoroute Henri-IV (A-73), entre le pont Pierre-Laporte et le chemin Saint-Louis, du dimanche 10 octobre à 20 h au lundi 18 octobre à 5 h. Ces entraves pourraient occasionner des ralentissements à la circulation et de la congestion sur l'autoroute Henri-IV (73), particulièrement aux heures de pointe, ainsi que sur le boulevard Laurier (route 175), en direction ouest, à l'heure de pointe du soir. Pendant cette période, les usagers de la route sont invités à planifier leur déplacement.