Réfection de l'autoroute Henri-IV (73) et de trois structures entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte - Maintien de la fermeture d'une bretelle d'accès

La prolongation de cette entrave, mise en place lors du blitz des travaux du pont Pierre-Laporte, est nécessaire à la reconstruction du drainage et de la chaussée de cette bretelle prévue dans le cadre des travaux de réfection de l'autoroute Henri-IV (73) et de trois structures, situées entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte qui ont débuté le 17 avril dernier.