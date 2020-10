Conçue pour répondre aux besoins des aînés à mesure que leurs besoins en matière de soins changent, la résidence Diamond Spring Lodge qui compte 51 unités offre des logements pour aînés et des logements désignés avec services de soutien. Le projet d'agrandissement comprenait le remplacement de 13 logements désuets par 24 logements modernes. Les travaux de construction ont été achevés en janvier et les aînés ont commencé à emménager à la fin d'avril.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement, ont annoncé l'inauguration aujourd'hui.

Citations

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi qui répond à leurs besoins et qui est abordable. Notre gouvernement demeure résolu à soutenir les aînés de Redwater et de toutes les régions du pays. Des ensembles comme celui-ci offrent des logements sûrs et abordables à de nombreux résidents de notre collectivité. » ‒ Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« C'est un grand jour pour Redwater et les aînés qui y vivent. Le remplacement des logements désuets est un moyen économique de faire en sorte que la résidence Diamond Spring Lodge puisse répondre aux besoins des aînés de la région. Le gouvernement de l'Alberta continue de travailler sans relâche pour répondre aux besoins en matière de logement dans toute la province et rentabiliser au maximum les dépenses gouvernementales. » ‒ Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement

« Redwater a toujours été fière de soutenir la résidence Diamond Spring Lodge qu'elle considère comme un élément essentiel de sa collectivité. Nous avons toujours été convaincus que tout le monde a droit à un logement sûr et confortable. Grâce à ce nouvel agrandissement, Diamond Spring Lodge deviendra un carrefour régional qui servira et soutiendra les personnes les plus vulnérables de notre population pendant de nombreuses années. » ‒ Mel Smith, maire de Redwater

« L'ajout de 24 studios à la résidence Diamond Spring Lodge permettra à Homeland Housing d'offrir des services et des programmes de logement avec services de soutien pour répondre aux besoins changeants des aînés vivant à Redwater et dans les environs pendant de nombreuses années. Nous sommes reconnaissants du soutien du ministère des Aînés et du Logement et de la collectivité de Redwater. » ‒ Raymond Cormie, chef de la direction, Homeland Housing

Faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de l' Alberta ont investi conjointement 7,1 millions de dollars dans l'ensemble dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de l' ont investi conjointement 7,1 millions de dollars dans l'ensemble dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. La résidence Diamond Spring Lodge compte 12 logements désignés avec services de soutien et 39 logements pour personnes âgées.

compte 12 logements désignés avec services de soutien et 39 logements pour personnes âgées. Le projet a créé environ 52 emplois à Redwater .

. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La Stratégie nationale sur le logement repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Ce projet fait partie des dépenses d'infrastructures de plus de 10 milliards de dollars annoncées dans le cadre du plan de redressement de l' Alberta .

. Ces dépenses comprennent :

6,9 milliards de dollars de dépenses en immobilisations prévues dans le budget de 2020;



l'octroi accéléré de 980 millions de dollars pour l'entretien et le renouvellement des immobilisations;



200 millions de dollars pour le programme Strategic Transportation Infrastructure Program de l' Alberta et les projets d'infrastructures liées à l'eau;

et les projets d'infrastructures liées à l'eau;

600 millions de dollars pour des projets d'infrastructures stratégiques et 500 millions de dollars pour des infrastructures municipales;



1,5 milliard de dollars pour Keystone XL.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, leurs familles, les aidants naturels, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le site alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx.

Apprenez-en plus sur les programmes de logement abordable de l'Alberta.

Liens connexes

