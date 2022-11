Réduire sa dépendance aux subventions gouvernementales grâce aux ressources dormantes des villes.

LAVAL, QC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Souvent la solution de facilité est de sortir le chéquier quand on doit régler un défi. C'est dommage, parce que nos municipalités freinent inutilement leur épanouissement en attendant des subventions, alors qu'elles regorgent déjà de ressources pour trouver leurs solutions.

Prenons l'exemple de Laval:

En énumérant nos principaux défis (insécurité alimentaire, déficit en logements sociaux, chômage, congestion automobile, émission de GES, solitude des aînés) nous réalisons que nous ne devrions plus être dépendants des gouvernements, tellement nos ressources locales sont abondantes. Démonstration:

Laval, ville nourricière:

30% du territoire lavallois est agricole. 84% n'est pas cultivé.

En distribuant gratuitement des parcelles de terre aux citoyens, ces 100 mètres carrés par famille leurs permettraient de récolter 320 kg de fruits et légumes et d'économiser 4000$ sur l'épicerie (pour une famille de 4 personnes)

Cette utilisation des sols en les cultivant, permettrait aussi une meilleure rétention des eaux de pluie: moins de déversements dans les rivières. Moins de pollution. Moins d'inondations.

Insécurité du logement

Les crises à répétition révèlent la fragilité d'accès à un logement sécuritaire et abordable.

En tant que conseiller municipal, Pierre Anthian avait proposé en 2016 de faciliter l'accès à la propriété pour des familles à faible revenu, grâce à des maisons alternatives faites de conteneurs maritimes.

Des milliers de conteneurs en fin de vie ''dorment'' dans des entrepôts. Seulement 2 d'entre eux bien aménagés, pourraient offrir un toit sécuritaire, confortable et bon-marché à une famille de 4 personnes.

La maison-conteneur pour ouvrir l'accès à la propriété - Courrier Laval

Le poison comme remède

Laval doit souvent composer avec sa réputation de "royaume du char", alors que 487 552 véhicules sont immatriculés.

La congestion routière étant responsable de 69% des GES, un incitatif financier fort consisterait à subventionner les paiements de l'auto de chaque "conducteur désigné" qui accepterait de se recycler en chauffeur ponctuel de la STL en prenant en charge 3 passagers sur un circuit qu'il fait déjà quotidiennement.

10 000 chauffeurs désignés permettraient à 30 000 autos d'être extraites du trafic, et ainsi à chaque passager de faire des économies de 4500$ par année en évitant d'avoir un 2ème véhicule.

Autobus gratuit

La Ville de Laval donne plus de 100M$ par an à la STL, pour des autobus qui sont pratiquement vides en dehors des heures de pointe.

La gratuité du transport en dehors des heures de pointe encouragerait l'utilisation de l'autobus, soutiendrait les personnes vulnérables, immigrantes, sans emploi, à se déplacer gratuitement et ainsi favoriserait les divertissements, la socialisation, l'intégration, l'éducation et l'employabilité.

Soutien aux aînés

Pour soulager la solitude des aînés et en même temps pour stimuler économiquement l'industrie artistique, les résidences pour aînés pourraient ponctuellement se transformer en salles de spectacles, où tour à tour des artistes se produiraient régulièrement.

Ces éléments sont tirés du programme politique de Ma Ville Maintenant - Équipe Pierre Anthian.

SOURCE Pierre Anthian

