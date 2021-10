Réduire notre empreinte : Vivre en Ville lance une campagne citoyenne de choix déterminants en habitation et en transport pour accélérer la transition énergétique

« L'endroit où l'on habite et la manière dont on se déplace est ce qui a le plus d'impact sur l'empreinte énergétique personnelle. La campagne « Réduire notre empreinte » met de l'avant les choix qui sont réellement déterminants et les avantages de participer à la transition énergétique, que nous habitions en région, en banlieue ou en ville. Parce que nous pouvons faire de véritables gains en développant une culture de la sobriété et de l'efficacité énergétiques. Et à la clé: une économie d'argent, un gain de temps, une réduction du stress, ainsi qu'une amélioration de la santé et de la qualité de vie » explique Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville.