Réduire le gaspillage alimentaire à la source - IGA rejoint l'initiative du CCCD et de La Transformerie

MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre du Sommet Climat Montréal, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en partenariat avec La Transformerie, annonce la participation de IGA à un programme structuré visant à réduire le gaspillage alimentaire à la source.

Déployé dans le cadre d'Action-Climat Québec et coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD), ce projet s'inscrit dans une initiative de trois ans et prévoit un accompagnement stratégique approfondi de plus de deux ans auprès d'un certain nombre de supermarchés IGA, dans deux régions ciblées, dont celle de Montréal. Cette approche volontairement circonscrite permet d'agir dans un cadre contrôlé, d'analyser finement les pratiques en place et de tester, sur le terrain, des solutions concrètes et mesurables pouvant ensuite être adaptées et déployées plus largement.

Agir en amont, là où les pertes se créent

Depuis plusieurs années, les détaillants alimentaires du Québec sont fortement mobilisés en matière de dons des invendus et de valorisation des surplus, notamment à travers le Programme de récupération en supermarchés (PRS), chapeauté par Banques alimentaires du Québec. Ces efforts demeurent essentiels.

Toutefois, la réduction durable du gaspillage alimentaire passe aussi par une action préventive, en amont : pratiques opérationnelles, logistique, gestion des stocks, formation des équipes et processus décisionnels. C'est précisément à ce niveau que s'inscrit la démarche à laquelle participe IGA, afin de partager les bonnes pratiques déjà bien établies en amont, telles que la gestion des inventaires et le contrôle de qualité et des innovations.

« À la Transformerie, c'est précisément cette approche que nous déployons auprès des organisations avec notre service-conseil Perte Zéro. En analysant et travaillant directement avec les équipes en place sur les opérations, les pratiques et la prise de décision, cet accompagnement en codéveloppement permet d'ancrer durablement la prévention du gaspillage, notamment en intégrant des dimensions importantes comme la gestion du changement et l'évolution des pratiques sur le terrain », souligne Guillaume Cantin, co-initiateur et directeur général à La Transformerie.

Bien que le commerce de détail génère une part plus limitée du gaspillage alimentaire que d'autres maillons de la chaîne -- 22 % contre 28 % pour les ménages et 35 % pour la production, transformation et fabrication --, il demeure un acteur clé de sensibilisation et de mobilisation. Chaque aliment gaspillé représente à la fois une perte de ressources, d'énergie et d'efforts tout au long de la chaîne. Ce projet s'inscrit ainsi dans la volonté de rappeler que chacun peut contribuer, concrètement, à réduire les pertes et leurs impacts climatiques.

Un projet pilote à valeur collective

En acceptant de participer à ce projet pilote, IGA contribue à une démarche qui dépasse le cadre de ses propres opérations. Les apprentissages issus de cette expérimentation - données, indicateurs, leviers d'action et pratiques efficaces - ont vocation à être partagés afin d'alimenter une réflexion sectorielle plus large.

« Chez IGA, nous croyons que la lutte au gaspillage alimentaire commence bien avant les étalages : elle se gagne dans la planification, la gestion des inventaires et l'amélioration continue sur le terrain. Déjà chef de file dans ce domaine grâce à nos partenariats de dons alimentaires, au Fonds Éco IGA et à l'application FoodHero, qui permettent de valoriser les surplus tout en soutenant les communautés, nous avons voulu aller plus loin en joignant ce projet afin de contribuer à des solutions concrètes et mesurables qui pourront être partagées à l'échelle du secteur et favoriser l'innovation pour réduire le gaspillage alimentaire à la source », déclare Geneviève Dugré, Vice-présidente principale Exploitation de détail Québec et soutien à l'exploitation nationale, Sobeys.

« Les détaillants alimentaires sont déjà très engagés dans la réduction du gaspillage, mais il faut aussi se donner les moyens d'agir à la source, là où les pertes prennent naissance. En s'engageant dans ce projet pilote, IGA contribue à structurer des solutions concrètes qui pourront inspirer l'ensemble du secteur », souligne Michel Rochette, président pour le Québec au CCCD.

Un travail de coordination déjà bien amorcé

Depuis près de deux ans, les grands détaillants alimentaires, sous l'égide du CCCD, ont mis en place un groupe d'action dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la préservation des aliments. Ce groupe réunit plusieurs associations sectorielles ainsi que des partenaires gouvernementaux, tant au niveau provincial que fédéral. Cette table de travail permet un partage efficace des meilleures pratiques, ici comme ailleurs, et favorise une meilleure cohérence des actions déployées sur le terrain. Le projet mené avec IGA et La Transformerie s'inscrit pleinement dans cette dynamique collective, en venant enrichir les travaux déjà en cours par un accompagnement stratégique et une expérimentation en milieu réel.

Grâce à l'accompagnement stratégique de La Transformerie et à l'appui d'Action-Climat Québec, un programme du gouvernement du Québec inscrit dans le Plan pour une économie verte 2030, cette initiative vise à documenter, structurer et faire progresser les pratiques de prévention du gaspillage alimentaire, au bénéfice de l'ensemble de la chaîne alimentaire et de la transition climatique.

Cet engagement a été annoncé dans le cadre du Sommet Climat Montréal 2026. Le Sommet Climat Montréal donne rendez-vous aux leaders des milieux économique, institutionnel, municipal, philanthropique, communautaire et environnemental de la métropole afin de favoriser les collaborations et de mettre en lumière des actions concrètes, des solutions structurantes et des collaborations intersectorielles pour accélérer la transition, renforcer la résilience et consolider le leadership climatique de Montréal.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Fondé en 1963, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada. Il regroupe une diversité de détaillants, allant des grandes chaînes aux commerces indépendants, dans tous les secteurs du commerce de détail, incluant l'alimentation et la restauration rapide. Le CCCD représente plus de 18 000 commerces au Québec, et 65 000 au pays. Le secteur du détail emploie plus de 483 000 personnes au Québec et génère annuellement près de 131 G$.

À propos de La Transformerie

Fondée en 2017, La Transformerie est un organisme à but non lucratif né d'un défi culinaire : préparer un repas gastronomique uniquement avec des ingrédients récupérés. Aujourd'hui, elle agit pour prévenir le gaspillage alimentaire au Québec en mobilisant les organisations et le grand public autour de solutions concrètes, à travers trois volets complémentaires :

Rescapés : un programme de sensibilisation et de mobilisation au gaspillage alimentaire qui prend vie à travers des ateliers, conférences et d'autres activités.

Perte Zéro : un programme d'accompagnement stratégique destiné aux détaillants, hôtels, restaurants et institutions, visant à réduire les pertes alimentaires à la source en transformant les pratiques, les opérations et les processus décisionnels.

Lab systèmes alimentaires : un espace d'innovation collaborative réunissant plus de 175 acteurs pour imaginer et expérimenter des solutions systémiques et circulaires afin de prévenir et réduire le gaspillage alimentaire.

À propos d'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Les 298 marchands IGA sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra. IGA a lancé le programme de fidélisation Scène+, qui propose aux clients des offres personnalisées et une série d'avantages.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Pour La Transformerie

Patrick Lopez

Responsable, plaidoyer et communications stratégiques

[email protected], 514 966-0223

Pour le CCCD

Francis Mailly

Vice-président, Affaires publiques

[email protected], 514 891-2617

Pour IGA

Anne-Hélène Lavoie

Affaires corporatives

[email protected], 514 434-3137

SOURCE La Transformerie