Réduction des tarifs de stationnement des hôpitaux et des CHSLD : enfin du progrès dans le dossier!

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) accueille favorablement l'intention du gouvernement de réduire les tarifs de stationnement des hôpitaux et des CHSLD. Depuis 2017, l'AREQ réclame que l'on agisse sur les frais de stationnement pour les personnes proches aidantes. Ainsi, plus d'une centaine d'élus de l'Association regroupés en conseil national de l'AREQ ont voté une résolution appuyant la volonté du gouvernement d'agir en ce sens.

« Il est inhumain de faire payer des tarifs exorbitants à des personnes qui vont s'occuper de leurs proches dans les établissements de santé. En plus de briser l'isolement, les personnes proches aidantes offrent des soins et des services aux bénéficiaires qui ne sont pas pris en compte dans les budgets des établissements », souligne Lise Lapointe, présidente de l'AREQ.

La ministre de la Santé et des Services sociaux a avancé cette semaine que son gouvernement envisageait de rendre gratuites les deux premières heures de stationnement et de fixer le maximum quotidien entre 7 $ et 10 $ dans les hôpitaux et les CHSLD.

« Pour l'AREQ, c'est un grand pas dans la bonne direction. Mais, nous croyons qu'il faudrait tout de même envisager la gratuité, en particulier dans les CHSLD, pour les personnes proches aidantes selon la situation et les besoins de soins de la personne aidée. Tous les frais qui leur sont imposés constituent un obstacle à jouer leur rôle qui mériterait davantage de considération dans notre société », a conclu Mme Lapointe.

À propos de l'AREQ

Fondée en 1961, l'Association des retraitées et des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) compte plus de 59 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

