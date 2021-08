Redonnez espoir au monde, une dose à la fois : les marques d'Expedia Group de partout dans le monde s'unissent pour soutenir la campagne mondiale de vaccination de l'UNICEF, un voyage à la fois

Chaque réservation effectuée au moyen des applications mobiles de ces marques aidera l'UNICEF à offrir un vaccin à une personne qui en a besoin.

SEATTLE, Wash., 6 août 2021 /CNW/ - Expedia Group et sa famille de marques, dont Expedia®, Hotels.com®, Vrbo®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, ebookers® et CheapTickets®, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme conjoint qui invite les voyageurs à participer aux efforts visant à remettre le monde en marche en toute sécurité, un voyage et une dose à la fois. Dès aujourd'hui, pour chaque réservation effectuée sur les applications mobiles d'Expedia Group, un don sera versé pour appuyer les efforts à l'échelle mondiale de l'UNICEF en réponse à la COVID-19, dont la distribution de vaccins sécuritaires et efficaces contre la COVID-19, l'établissement de diagnostics et la prestation de soins dans plus de 180 pays. Ainsi, nous pourrons tous aider le monde à rouvrir ses frontières, petit à petit.

Il est facile de participer. Les clients n'ont qu'à télécharger l'application de l'une des marques d'Expedia Group, puis à planifier et à réserver un voyage au moyen de l'application. Ce faisant, ils aideront une personne, quelque part dans le monde, à obtenir le vaccin dont elle a besoin. Les voyageurs peuvent consulter cette page pour obtenir tous les détails du programme et pour s'informer davantage.

À l'échelle mondiale, la famille de marques d'Expedia Group représente une communauté de voyageurs passionnés qui adorent explorer le monde, mais surtout, qui croient en l'importance de vivre dans un monde équitable. Ils partagent notre conviction que le voyage est une force bénéfique, car il rapproche les gens et élargit les horizons. Nous savons que notre façon de voyager sera bien différente jusqu'à ce que le monde entier soit de nouveau accessible. C'est pourquoi, pour y arriver sans tarder, nous devons tous contribuer à assurer un accès rapide et équitable aux vaccins contre la COVID-19. Il est essentiel que chaque personne, où qu'elle soit, ait accès aux vaccins. Toutefois, actuellement, les pays à faible revenu reçoivent moins d'un pour cent de l'approvisionnement mondial1. L'expertise de l'UNICEF, à titre de plus gros acheteur unique de vaccins du monde, place l'organisme dans une position très importante, celle de pouvoir aider de nombreux pays à faible revenu à surmonter le défi stratégique auquel ils font face.

« Chez Expedia Group, nous sommes un groupe d'employés passionnés et nous sommes pleinement conscients de la capacité du voyage à élargir les horizons et à renforcer les liens. En ce moment, le principal obstacle empêchant les gens d'explorer le monde en toute liberté demeure l'accès restreint aux vaccins contre la COVID-19 », affirme Peter Kern, vice-président et président-directeur général d'Expedia Group. « Nous appuyons une approche équitable à l'échelle mondiale en ce qui a trait à la distribution des vaccins, et nous unissons nos forces dans le but de protéger toute la population, partout dans le monde. Nous sommes fiers de contribuer aux efforts de l'UNICEF et au déploiement de vaccins le plus rapide et le plus important à ce jour à l'échelle internationale. J'espère que d'autres entreprises, et que toute personne en mesure de le faire, se joindront à nous afin d'accélérer la distribution des vaccins, de lutter contre les inégalités dans le monde et de lancer un mouvement qui contribuera à réunifier le monde. Nous devons tous collaborer aux efforts afin de rendre le monde réellement accessible à nouveau. »

« L'UNICEF ne s'arrêtera pas tant que la bataille contre la COVID-19 ne sera pas gagnée, mais pour y arriver, nous avons besoin du soutien des entreprises et des gens pour mener à bien la plus vaste campagne en matière de santé publique que nous ayons connue », a déclaré Michael J. Nyenhuis, président et PDG, UNICEF USA. « Avec l'aide des marques d'Expedia Group et de leur communauté dévouée de voyageurs, nous faisons un pas de plus pour mettre fin à cette pandémie et éviter à une génération d'enfants de vivre avec les répercussions de la COVID-19 pendant des décennies. »

Une portion de chaque réservation admissible soutiendra les efforts de l'UNICEF à l'échelle mondiale visant à contrer la COVID-19. Avec l'aide de voyageurs de partout sur la planète, la famille de marques d'Expedia Group versera un don d'une valeur minimale de 10 000 000 $ US pour soutenir les efforts de l'UNICEF. Depuis 75 ans, l'UNICEF met sur pied un programme sans précédent de soutien à la santé mondiale. Il est le seul organisme possédant l'infrastructure, l'expérience et l'expertise nécessaires pour atteindre les objectifs le plus rapidement possible. L'UNICEF s'engage à fournir des vaccins contre la COVID-19 aux personnes qui en ont le plus besoin, peu importe où elles habitent, avec l'aide d'un réseau d'organisations sanitaires mondiales, de gouvernements, de fabricants, d'experts en logistique et de groupes philanthropiques.

Vous pouvez consulter toutes les conditions générales du programme ici . Pour en savoir davantage à propos du travail qu'accomplit l'UNICEF, visitez le site www.unicef.org.

