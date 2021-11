Une nouvelle entente permet d'obtenir le contrat le plus important de Redline dans l'industrie des fournisseurs de services

TORONTO, 24 novembre 2021 /CNW/ - Redline Communications Group Inc. (« Redline Communications ») (TSX:RDL) , un important fournisseur d'infrastructure de données essentielles pour les environnements éloignés et difficiles, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise a été choisie pour fournir des solutions de services à large bande sans fil à haute vitesse pour l'un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications du Moyen-Orient.

Redline déploiera sa technologie primée Virtual Fiber® pour offrir un transport sans fil du dernier kilomètre et améliorer les connexions d'accès à très haute vitesse à large bande en direct pour les entreprises de la région.

« Les besoins des entreprises en matière de bande passante et de haute vitesse à large bande ne cessent d'augmenter, et Redline offre des services de premier ordre et des solutions matérielles aux entreprises qui ont besoin d'une connectivité haute vitesse fiable pour leurs clients, même dans les emplacements d'exploitation les plus éloignés », a déclaré Richard Yoon, président et chef de la direction de Redline Communications. « Ce contrat élargit l'empreinte de Redline dans l'industrie des fournisseurs de services et jette les bases d'un plus grand nombre de possibilités dans ce secteur et dans cette région du monde. »

Redline a obtenu ce contrat de trois ans, d'une valeur de plus de 2,2 M$ US, après un appel d'offres concurrentiel, en démontrant la fiabilité, la connexion et le service à la clientèle les meilleurs de leur catégorie, le tout au coût total de possession le plus bas. Redline fournira l'équipement ainsi que ses services de classe mondiale.

