Un récent succès commercial accroît la croissance de Redline auprès d'entreprises pétrolières et gazières au Moyen-Orient

TORONTO, 26 octobre 2021 /CNW/ - Redline Communications Group Inc. (« Redline Communications ») (TSX:RDL), un important fournisseur d'infrastructures de données essentielles pour les environnements éloignés et difficiles, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu plusieurs nouveaux contrats, des mandats liés à l'expansion des solutions et des services, auprès plusieurs clients du secteur pétrolier et gazier au Moyen-Orient.

Récemment, Redline Communications a conclu trois contrats avec de nouveaux clients aux Émirats arabes unis et en Oman, ainsi qu'une nouvelle entente de service dans le cadre du programme RedCare avec un client actuel au Qatar, ce qui offre une garantie de performance de premier plan. De plus, quatre clients actuels de la région ont choisi d'élargir leurs ensembles de solutions essentielles avec Redline Communications.

« Nous sommes ravis de notre présence accrue auprès des clients du secteur pétrolier et gazier au Moyen-Orient, a déclaré Richard Yoon, président et chef de la direction de Redline Communications. Les clients continuent de reconnaître notre capacité à fournir une infrastructure de données à large bande essentielle pour certains des environnements opérationnels les plus complexes et dynamiques dans certains des endroits les plus difficiles au monde. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider les chefs de file de l'industrie de cette région à poursuivre la transformation numérique de leurs opérations. »

Grâce au lancement initial de sa solution technologique industrielle à large bande de nouvelle génération et au dernier ajout à sa gamme de produits primée Virtual FiberMC, la famille RDL-3200, Redline fournit plus de données et de connectivité partout. De plus, Redline Communications a observé une adoption importante du programme RedCare, car les clients cherchent à assurer le rendement pour une connectivité des données de plus en plus essentielle.

À propos de Redline Communications

Redline Communications (TSX:RDL) conçoit et fabrique des réseaux sans fil puissants de grande étendue pour les applications indispensables dans des endroits problématiques. Les réseaux de Redline sont utilisés par les sociétés pétrolières et gazières en zones côtières et extracôtières, par les sociétés minières dans le cadre d'opérations en surface et sous terre, par des entreprises de distribution de réseaux à large bande de dernier kilomètre, par les municipalités afin de surveiller à distance les infrastructures, et par les fournisseurs de services de télécommunications spécialisées afin d'offrir des services de première qualité. Des centaines d'entreprises de partout dans le monde se fient à Redline pour élaborer, planifier et mettre en place des réseaux fiables, résistants et sécurisés pour les besoins de communication relatifs à l'IdO, à la voix, aux données et à la vidéo. Pour obtenir plus d'information, visitez le site www.rdlcom.com.

