Redline élargit ses ententes avec les fournisseurs de services de télécommunications pour offrir des solutions de connectivité haute vitesse sécurisées à plus de 100 entreprises de la région

TORONTO, 25 janvier 2022 /CNW/ - Redline Communications Group Inc. (« Redline Communications » ou la « Compagnie ») (TSX:RDL), un fournisseur de premier plan d'infrastructures pour données d'importance critique en régions éloignées/difficiles d'accès, a annoncé aujourd'hui qu'elle poursuit sur sa lancée au Moyen-Orient avec l'avènement de nouveaux partenariats stratégiques actifs avec plusieurs fournisseurs de services. Ces partenariats permettront d'offrir des solutions de connectivité à la fine pointe à plus de 100 entreprises du Moyen-Orient, dont certaines à Oman et aux Émirats arabes unis. Redline collabore avec les principaux fournisseurs de services de télécommunications de la région, afin d'assurer aux clients d'entreprise un service haut de gamme grâce à sa gamme de produits RDL-3100 , qui inclut des services d'affaires filaires. Ces différents clients incluent des sociétés pétrolières et gazières, des entreprises manufacturières, des organisations gouvernementales et des banques qui partagent toutes le même besoin, soit de pouvoir se fier à une connectivité haute vitesse sûre et à des déploiements rapides.

En plus de leurs clients d'entreprises, les fournisseurs de services doivent également desservir des villages ruraux isolés et ayant encore une faible connectivité Internet. En travaillant avec Redline, les fournisseurs sont en mesure de remplacer la technologie vieillissante à faible bande passante par des solutions de connectivité haute vitesse, de manière à combler le « fossé numérique » et à prendre en charge les applications à large bande avec une sécurité robuste et une fiabilité inégalée pour ces collectivités éloignées.

« Bien que notre attrait auprès des clients du secteur pétrolier et gazier soit bien connu et qu'il prenne de l'ampleur au Moyen-Orient, nous sommes heureux d'élargir nos partenariats stratégiques pour aider à répondre non seulement à la demande croissante des clients d'entreprises dans un éventail d'autres industries, mais aussi dans les zones rurales du Moyen-Orient qui n'ont pas une connectivité optimale, commente Richard Yoon, président et chef de la direction de Redline Communications. Redline continue de se démarquer en tant que fournisseur incontournable d'infrastructures pour données d'importance critique dans les régions les plus inhospitalières du globe, en offrant des solutions qui permettent aux entreprises de transformer leurs opérations pour la réalité numérique, et aux collectivités d'entrer dans cette dernière. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre expansion au Moyen-Orient, en 2022 et au-delà. »

À propos de Redline Communications

Redline Communications ( TSX:RDL ) conçoit et fabrique des réseaux sans fil puissants de grande étendue pour leur mise en application essentielle dans des lieux où la logistique est complexe. Les réseaux de Redline sont utilisés par des sociétés pétrolières et gazières en zones côtières et extracôtières, par des sociétés minières dans le cadre d'opérations en surface et sous terre, par des services de distribution pour assurer l'accès à large bande sur le dernier kilomètre, par des municipalités afin de surveiller à distance les infrastructures, et par des fournisseurs de services de télécommunications spécialisées afin d'offrir des services de première qualité. Des centaines d'entreprises de partout dans le monde se fient à Redline pour élaborer, planifier et mettre en place des réseaux fiables, résistants et sécurisés pour les besoins de communication relatifs à l'IdO, à la voix, aux données et à la vidéo. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.rdlcom.com .

