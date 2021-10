La solution iLTE privée de Redline assurera la fiabilité et la sécurité de qualité industrielle des activités minières dans le nord du Nevada

TORONTO, 15 octobre 2021 /CNW/ - Redline Communications Group Inc. (« Redline Communications ») (TSX:RDL), un important fournisseur d'infrastructures de données essentielles pour les environnements éloignés et difficiles, et Winncom Technologies , un distributeur mondial à valeur ajoutée de premier plan d'équipement sans fil et câblé à large bande, ont annoncé aujourd'hui que les solutions de connectivité LTE privée de qualité industrielle de Redline seront fournies à une société minière de métaux précieux de Rochester, au Nevada.

La solution iLTE privée de Redline, qui a été récemment installée à la mine , offre une connectivité sans fil fiable et à haut rendement ainsi qu'un contrôle en temps réel des capteurs et des applications, ce qui est essentiel aux activités de l'une des professions les plus dangereuses.

« Les données en temps réel sont de plus en plus indispensables à la visibilité opérationnelle, à la sécurité des travailleurs et aux communications en direct dans les sites éloignés au sein de l'industrie minière, a affirmé Reno Moccia, vice-président directeur des ventes et du marketing de Redline Communications. La technologie LTE de qualité industrielle est en voie de devenir l'infrastructure de plateforme de choix pour l'avenir de l'exploitation minière. Le réseau privé iLTE de Redline améliore l'automatisation des sites d'exploitation minière en leur permettant de surveiller et de contrôler leur équipement sans interruption, de relier leur personnel, leurs véhicules et leurs capteurs, et d'améliorer la sécurité de leurs travailleurs et leur temps de production. »

« La collaboration entre le client du secteur minier, Redline et Winncom dans le cadre de ce projet a donné lieu à un partenariat précieux, et nous avons eu besoin de toutes les bonnes personnes pour mener à bien ce travail complexe, a expliqué David Thakurdin, chef de projets et ingénieur chez Winncom. L'expérience de Winncom dans le secteur minier a maintenant été accélérée par la propagation impressionnante des produits et des services iLTE de Redline. La capacité de permettre l'utilisation de plusieurs équipements utilisateurs (UE) de presque n'importe quelle marque sera utile pour répondre aux besoins de connectivité dans un environnement minier habituellement très dynamique. »

À propos de Redline Communications

Redline Communications ( TSX:RDL ) conçoit et fabrique des réseaux sans fil puissants de grande étendue pour les applications indispensables dans des endroits problématiques. Les réseaux de Redline sont utilisés par les sociétés pétrolières et gazières en zones côtières et extracôtières, par les sociétés minières dans le cadre d'opérations en surface et sous terre, par des entreprises de distribution de réseaux à large bande de dernier kilomètre, par les municipalités afin de surveiller à distance les infrastructures, et par les fournisseurs de services de télécommunications spécialisées afin d'offrir des services de première qualité. Des centaines d'entreprises de partout dans le monde se fient à Redline pour élaborer, planifier et mettre en place des réseaux fiables, résistants et sécurisés pour les besoins de communication relatifs à l'IdO, à la voix, aux données et à la vidéo. Pour obtenir plus d'information, visitez le site www.rdlcom.com .

À propos de Winncom Technologies

Winncom Technologies Inc., un distributeur mondial à valeur ajoutée d'équipement sans fil et câblé à large bande, offre les formes de communication les plus avancées en fournissant à ses clients des produits et des solutions de pointe. Avec une vaste portée internationale, Winncom demeure à l'avant-garde du marché mondial des technologies et est renommé pour ses produits de qualité, sa gamme complète de produits d'accès et d'infrastructures de réseau, et son modèle d'affaires centré sur le client. Pour obtenir plus d'information, visitez le site www.winncom.com .

