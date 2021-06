MONTREAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX : NSR) (OTCQX : NSRXF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a finalisé son acquisition annoncée précédemment d'une participation indirecte dans une redevance de 0,28 % sur les revenus nets de fonderie de la mine en production Caserones, située dans la région d'Atacama, au Chili, comme il est précisé dans le communiqué de presse de Nomad daté du 13 mai 2021.

Nomad est également heureuse d'annoncer le regroupement de ses actions ordinaires à raison d'une action ordinaire post-regroupement pour chaque tranche de 10 actions pré-regroupement émises et en circulation à la fermeture des bureaux le 31 mai 2021. Les actions (après regroupement) devraient commencer à être négociées à la Bourse de Toronto et sur le marché OTCQX le jeudi 3 juin 2021. Le regroupement d'actions a été approuvé par les actionnaires de Nomad à l'assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 10 mai 2021.

Regroupement d'actions

Les actionnaires de Nomad recevront une action ordinaire post-regroupement pour chaque tranche de 10 actions pré-regroupement qu'ils détiennent. Aucune fraction d'action ne sera émise par suite du regroupement. Les participations fractionnaires seront arrondies à la baisse au nombre d'actions entier le plus près, sans contrepartie payable à cet égard.

Le regroupement touche toutes les actions ordinaires de la Société qui sont en circulation le 31 mai 2021. Par conséquent, le nombre d'actions émises et en circulation sera réduit, passant de 566 387 457 à 56 638 745, sous réserve du traitement des fractions d'actions. La participation en pourcentage de chaque actionnaire dans la Société et ses droits de vote proportionnels demeureront inchangés, sauf pour ce qui est de rajustements mineurs découlant du traitement des fractions d'actions. Le nouveau numéro CUSIP pour les actions post-regroupement est le 65532M606 et le nouveau numéro ISIN est le CA65532M6062.

Les actionnaires qui détiennent leurs actions dans des comptes de courtage ou au nom d'un courtier n'ont aucune mesure à prendre pour donner effet à l'échange de leurs actions.

Les actionnaires inscrits recevront une lettre d'envoi de Services aux investisseurs Computershare inc., l'agent des transferts de la Société. La lettre d'envoi renfermera des instructions sur la façon pour les actionnaires inscrits d'échanger leurs certificats d'actions représentant les actions pré-regroupement contre de nouveaux certificats représentant les actions post-regroupement. Jusqu'à ce qu'il soit remis, chaque certificat d'actions représentant les actions pré-regroupement représentera le nombre d'actions post-regroupement entières auquel le porteur a droit à la suite du regroupement.

Le regroupement n'aura aucune incidence sur le nombre de bons de souscription d'actions ordinaires émis et en circulation de la Société, lesquels sont négociés à la Bourse de Toronto sous le symbole « NSR.WT ». Toutefois, par suite du regroupement, le nombre d'actions pouvant être émises à l'exercice de chaque bon de souscription sera réduit et le prix d'exercice sera augmenté, le tout conformément aux modalités de l'acte régissant les bons de souscription. Après le regroupement d'actions, 10 bons de souscription devront être exercés pour souscrire une action post-regroupement, et le prix d'exercice s'établira à 17,10 $ CA par action. Aucune fraction d'action ordinaire ne sera émise à l'exercice des bons de souscription. Les bons de souscription continueront d'être négociés à la Bourse de Toronto sous leur numéro CUSIP existant.

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés concernant le moment où les actions ordinaires regroupées de la Société devraient commencer à être négociées à la Bourse de Toronto et sur le marché OTCQX. Bien que Nomad estime que les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses contenues dans ces énoncés se révéleront exactes. Nomad tient à prévenir les investisseurs que les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de résultats ou de rendements futurs, et que les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux qui sont contenus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris, notamment, les suivants : le regroupement d'actions pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ordinaires; le début de la négociation des actions ordinaires regroupées à la TSX et/ou sur le marché OTCQX pourrait être retardé; le regroupement d'actions pourrait avoir une incidence défavorable sur la liquidité et le cours des actions ordinaires ainsi que sur la capacité de Nomad de réunir des capitaux; les besoins en capitaux de Nomad pourraient être supérieurs à ses attentes actuelles; et d'autres facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de Nomad pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, dans le rapport annuel sur formulaire 40-F et dans d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, lesquels documents peuvent être consultés sous le profil de Nomad sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov, respectivement. Nomad fait la mise en garde suivante : la liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui fondent leur opinion sur les énoncés prospectifs contenus aux présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

