MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (NYSE: NSR) est heureuse d'annoncer que la direction de la Société participera à une série de présentations non liées à une transaction, virtuelles et en direct avec Communications Financières Renmark Inc. afin de revoir la dernière version de la présentation à l'attention des investisseurs de la Société le lundi 13 décembre à 12 h 00 HNE (aujourd'hui) et le mercredi 15 décembre à 12h00 HNE. Nomad invite les parties prenantes, les investisseurs et les autres personnes intéressées à s'inscrire afin d'assister à ces événements qui auront lieu en direct.

Cette série sera présentée par Vincent Metcalfe et Joseph de la Plante, respectivement le chef de la direction et le chef des investissements de la Société. Les sujets abordés lors de cette série comprendront la revue de la dernière version de la présentation à l'attention des investisseurs et des récentes acquisitions de la Société. Une séance en direct de questions-réponses suivra. Les investisseurs intéressés à participer à ces événements doivent s'inscrire en utilisant les liens ci-dessous. Pour rappel, l'inscription aux événements en direct pourrait être limitée, mais l'enregistrement en différé sera disponible sur le site Web des investisseurs de la Société suite à la série de présentations. Les présentations se tiendront en anglais et les séances de questions-réponses se tiendront en français et en anglais.

INSCRIVEZ-VOUS ICI:

Lundi le 13 décembre à 12h00 HNE - https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshow-tsx-nsr-nyse-nsr-2021-12-13-120000

Mercredi le 15 décembre à 12h00 HNE - https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshow-tsx-nsr-nyse-nsr-2021-12-15-120000

Afin d'assurer une bonne connectivité, veuillez accéder à ce lien en utilisant la dernière version de Google Chrome.

PERSONNE-RESSOURCE

Robert Thaemlitz: [email protected]

Tel.: (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus de renseignements, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275, av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

