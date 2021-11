Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de Nomad daté du 22 juin 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 30 septembre 2020.

MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX : NSR) (NYSE : NSR) est heureuse d'annoncer qu'elle a mis en place un régime de réinvestissement des dividendes (le « régime »). Les actionnaires qui sont des résidents du Canada, des États-Unis, des Bermudes et des îles Caïmans peuvent choisir de participer au régime à compter du dividende devant être versé le 14 janvier 2022 aux actionnaires inscrits au 31 décembre 2021. La participation au régime est facultative et n'aura aucune incidence sur les dividendes en espèces devant être versés aux actionnaires, à moins qu'ils ne choisissent de participer au régime. Les dividendes trimestriels seront uniquement payables lorsqu'ils seront déclarés par le conseil d'administration de Nomad, le cas échéant.

Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques du régime. Le texte intégral du régime et le formulaire d'adhésion à celui-ci sont disponibles sur le site Web de Nomad à l'adresse http://www.nomadroyalty.com/en/investors/dividends/. Les actionnaires devraient lire attentivement le texte intégral du régime avant de prendre toute décision concernant leur participation au régime.

Le régime permet aux actionnaires de réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires additionnelles, ces actions étant soit achetées sur le marché libre par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et/ou de tout marché canadien non traditionnel, soit nouvellement émises par Nomad. Dans le cas d'une émission d'actions nouvelles, le prix correspondra au cours moyen pondéré des actions ordinaires à la TSX pendant la période de cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date de versement du dividende, déduction faite d'un escompte, s'il y a lieu, d'au plus 5 %, au gré de Nomad. Aucuns frais de courtage ou frais administratifs ni aucuns autres frais de service ne sont payables sur les actions ordinaires acquises aux termes du régime par les actionnaires qui choisissent d'y participer. Les dividendes peuvent être entièrement investis dans des actions ordinaires additionnelles de Nomad étant donné que le régime prévoit que des fractions d'action peuvent être créditées au compte d'un participant. Le régime permet également aux actionnaires participants de demander que le mandataire aux fins du régime vende un nombre donné d'actions ordinaires entières de Nomad acquises aux termes du régime, auquel cas ces actionnaires vendeurs devront acquitter des frais de courtage et des droits de transfert, le cas échéant, lesquels seront déduits du produit en espèces tiré de la vente devant leur être versé.

Pour participer au régime, les actionnaires inscrits doivent transmettre un formulaire d'adhésion au régime dûment rempli à Société de fiducie Computershare du Canada (le « mandataire aux fins du régime ») au moins cinq (5) jours ouvrables avant une date de clôture des registres pour les dividendes. Les actionnaires inscrits qui souhaitent participer au régime pour le dividende du 14 janvier 2022 doivent faire parvenir un formulaire d'adhésion au mandataire aux fins du régime au plus tard à 16 h (heure de Montréal) le mercredi 22 décembre 2021. En ce qui concerne la date de versement du dividende du 14 janvier 2022, le dividende payable aux participants au régime leur sera versé sous forme d'actions ordinaires nouvellement émises à un escompte de 3 % par rapport au cours moyen sur le marché (au sens du régime).

Les actionnaires véritables non inscrits qui souhaitent participer au régime doivent communiquer avec leur conseiller financier, courtier en valeurs mobilières, courtier en placement ou banque ou avec toute autre institution financière qui détient leurs actions ordinaires pour se renseigner sur la date limite d'adhésion applicable et pour demander leur adhésion au régime. Pour de plus amples renseignements sur la façon d'adhérer au régime ou pour toute autre question, veuillez communiquer avec le mandataire aux fins du régime au 1 800 564-6253 (sans frais en Amérique du Nord), au 1 514 982-7555 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou à l'adresse www.investorcentre.com/Nomad.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni la sollicitation d'une offre de titres. Nomad a déposé une déclaration d'inscription (y compris un prospectus) relative au régime auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. On peut obtenir un exemplaire de la déclaration d'inscription (y compris un prospectus) en format électronique sur le site Web d'EDGAR (http://www.sec.gov) ou en communiquant avec Nomad aux coordonnées ci-dessous.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus de renseignements, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275, av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des événements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des événements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, y compris des renseignements se rapportant aux conditions relatives à la déclaration et au versement du dividende et à la mise en place du régime. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : les fluctuations des prix des matières premières à l'origine des revenus des redevances et des flux de Nomad, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale, les conditions générales sur les marchés et, enfin, l'absence de tout autre facteur pouvant entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés valent uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site Web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous par courriel : Vincent Metcalfe, chef de la direction, [email protected]; Joseph de la Plante, chef des investissements, [email protected]

