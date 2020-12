Redevances Nomad Ltée annonce un reclassement par voie de prise ferme de 25 M$ par Yamana Gold Inc.

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) annonce qu'elle a conclu, avec Yamana Gold Inc. (l'« actionnaire vendeur »), une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Cormark Inc. et Scotia Capitaux Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter aux fins de revente, par voie de prise ferme, 22 750 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») actuellement détenues par l'actionnaire vendeur à un prix de 1,10 $ par action ordinaire (le « prix d'offre ») pour un produit brut revenant à l'actionnaire vendeur d'environ 25 M$ (le « placement »). La Société ne recevra aucun produit tiré du placement.

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base définitif de la Société daté du 30 septembre 2020 (le « prospectus préalable de base »). Le supplément de prospectus sera déposé dans toutes les provinces du Canada et, avec le prospectus préalable de base connexe, seront accessibles sur SEDAR à www.sedar.com.

La clôture du placement, qui devrait avoir lieu vers le 11 décembre 2020, est soumise à certaines conditions, notamment à l'obtention de toutes les approbations réglementaires, y compris celles de la Bourse de Toronto.

Les titres offerts aux termes du placement n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis. Ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans être inscrites ou dispensées des exigences d'inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne peuvent être vendus aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite en vertu de la loi.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de treize actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont six sont actuellement sur des mines en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.

Renseignements: veuillez visiter notre site Web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, Chef de la direction, [email protected] ; Joseph de la Plante, Chef des investissements, [email protected]

Liens connexes

https://nomadroyalty.com/