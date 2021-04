TSX : NSR

OTCQX : NSRXF



MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (OTCQX: NSRXF) a annoncé aujourd'hui son intention d'entreprendre une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat ») en vue d'acheter, à des fins d'annulation, jusqu'à 15 550 053 actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires »), ce qui représente environ 10 % des actions détenues par le public (au sens du Guide à l'intention des sociétés de la TSX) et environ 2,75 % des actions ordinaires émises et en circulation au 15 avril 2021. En date du 15 avril 2021, la Société détenait 566 364 957 actions ordinaires émises et en circulation.

Les rachats d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat peuvent être effectués par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et de systèmes de négociation parallèles au Canada par des opérations sur le marché libre.

La direction et le conseil d'administration de la Société estiment que les rachats de ses actions ordinaires effectués en temps opportun dans le cadre de l'offre publique de rachat représentent une utilisation judicieuse des ressources financières de la Société puisqu'une telle action peut protéger et accroître la valeur pour les actionnaires lorsque des occasions se présentent.

L'offre publique de rachat devrait débuter le 29 avril 2021 et prendre fin au plus tard le 28 avril 2022. Tous les rachats d'actions ordinaires seront effectués conformément aux règles de la TSX applicables. Le volume d'opérations quotidien moyen sur les actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois civils ayant précédé le 31 mars 2021 est de 206 165 actions ordinaires. Conformément aux règles de la TSX et sous réserve de l'exception relative aux achats de blocs, un rachat quotidien maximum de 25 % de cette moyenne peut être effectué, ce qui représente 51 541 actions ordinaires. Le prix par action ordinaire sera fondé sur le cours de telles actions au moment du rachat conformément aux exigences prévues dans la réglementation. Toutes les actions ordinaires acquises dans le cadre de l'offre publique de rachat seront annulées par la suite.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 14 actifs de redevances et de flux, dont 6 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

Énoncés prospectifs

L'information fournie dans le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont parfois précédés ou suivis, ou font usage de mots comme « a l'intention de », « prévoit », « croit », « anticipe » ou qui ont recours au mode futur et au mode conditionnel ou à des expressions et termes analogues. Plus particulièrement, le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs et de l'information prospective relativement à l'avis de la Société que l'offre publique de rachat est dans l'intérêt de la Société et de ses actionnaires et que la valeur sous-jacente de la Société pourrait ne pas être reflétée dans le cours des actions ordinaires, aux intentions de la Société à l'égard de l'offre publique de rachat et à la possibilité que la Société reçoive l'approbation requise de la TSX en ce qui concerne l'offre publique de rachat. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse formulés par Nomad reposent sur certaines hypothèses que Nomad a faites à leur égard en date du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des réalisations ou des résultats futurs prévus qui sont évoqués explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective. Les hypothèses ou les facteurs importants utilisés pour élaborer ces énoncés prospectifs, et les incertitudes et les risques auxquels ces énoncés prospectifs sont assujettis, sont décrits dans la notice annuelle de Nomad pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, dont un exemplaire peut être consulté sous le profil de Nomad sur le site internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou sur le site internet d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs et d'incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Nomad. Il est recommandé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nomad n'assume aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site Web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, chef de la direction, [email protected]; Joseph de la Plante, chef des investissements, [email protected]

Liens connexes

https://nomadroyalty.com/