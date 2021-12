Aux termes du flux aurifère, Nomad et Orion (les « acheteurs du flux aurifère ») effectueront des paiements au comptant à l'avance totalisant 200 M$ et recevront la totalité de la production payable d'or (37,5 % revenant à Nomad) jusqu'à ce que 350 000 onces aient été livrées (131 250 onces revenant à Nomad), après quoi le flux sera réduit à 80 % de la production payable d'or (30 % revenant à Nomad) jusqu'à ce qu'un total de 685 280 onces d'or aient été livrées aux acheteurs du flux aurifère. Le flux aurifère sera basé sur l'ensemble de l'or récupéré à Platreef, sous réserve d'une quantité d'onces payables fixe de 80 %. Les acheteurs du flux aurifère effectueront des paiements continus correspondant au cours de l'or le plus bas ou à 100 $/oz.

Vincent Metcalfe, chef de la direction de Nomad a déclaré : « Ivanhoe est un exploitant et développeur de mines bien établi et expérimenté. Nomad est très heureuse de s'associer à Ivanhoe afin de fournir le financement nécessaire à la mise en valeur de l'un des gisements de métaux précieux et de métaux « verts » les plus connus au monde. La capacité de soutenir la construction du projet de Platreef en vue de devenir un chef de file dans la production de métaux « verts » essentiels pour de nombreuses technologies propres correspond à l'engagement par Nomad de soutenir la transition vers une économie verte. D'une durée de vie de plus de 30 ans, le flux aurifère de Platreef devrait être un actif central à long terme pour Nomad ».

Joseph de la Plante, chef des investissements de Nomad, a ajouté : « Cette opération s'aligne sur la stratégie de Nomad qui consiste à ajouter des actifs générateurs de flux de trésorerie à court terme de haute qualité à notre portefeuille, et elle démontre également la force des partenariats de Nomad avec Orion Mine Finance, une société de gestion de placements mondiale de premier plan ».

FAITS SAILLANTS DE L'OPÉRATION

Ajout d'un flux aurifère de premier plan au portefeuille existant de haute qualité de Nomad

Platreef est largement considéré comme « l'un des meilleurs gisements non développés de métaux du groupe platine (« MGP ») au monde ».

Il est prévu que Platreef sera le producteur MGP aux coûts les plus bas avec des charges décaissées prévues de 460 $/oz de 3PE+AU 1 , nets des sous-produits 2 .

Platreef est un actif minier à long terme avec une durée de vie initiale prévue de 30 ans, compte tenu des réserves actuelles de 17,6 millions d'onces de 3PE+AU (124,7 millions de tonnes d'une teneur de 4,40 g/t 3PE+AU) 2

L'approche relative au développement par étapes pour Platreef procure une croissance à mesure que l'exploitation croît vers sa capacité de production à long terme.



Les réserves et ressources attribuables estimées de Nomad vont connaître une croissance substantielle. Production à court terme



La première production de concentré provenant de la phase 1 du développement de Platreef est prévue pour 2024.



Le réaménagement du puits 1 avance rondement en vue d'un levage permanent d'ici le début de 2022 3 .

Le puits 1 d'une profondeur de 996 mètres sera initialement utilisé pour accéder au gisement de Flatreef 3



Production stable d'envergure avec un potentiel d'expansion à l'échelle mondiale

Platreef sera une grande mine souterraine hautement mécanisée 2 .

La phase 1 devrait produire 700 000 tonnes par an d'ici 2024, puis la production pourrait s'accélérer pour atteindre 5,2 millions de tonnes par an après les expansions des phases 2 et 3 2 .

Les résultats définitifs de l'étude de faisabilité pour le plan de développement progressif de Platreef seront publiés au début de 2022 3 .

La construction du puits 2 a débuté et Ivanhoe évalue les changements à apporter à la méthode de forage du puits 2 en vue d'accélérer de manière significative la disponibilité du puit pour le levage, par rapport à l'évaluation économique préliminaire publiée précédemment 3 .

L'expansion potentielle à long terme à 12 millions de tonnes par an ferait en sorte que Platreef devienne l'une des plus grandes mines productrices de nickel et de MGP les moins coûteux au monde 3 .



. Exploitant et développeur minier expérimenté de premier plan

Les membres expérimentés de l'équipe de direction de Ivanhoe ont un excellent bilan de réussites en matière d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation.



Le succès de l'approche de développement progressif à Kamoa-Kakula, l'exploitation phare de Ivanhoe, a été démontré 3 .

Il existe un cadre solide des facteurs ESG et une importance accrue leur est donnée.



Objectif de devenir une mine à zéro émission de carbone

La flotte souterraine électrique à batterie, sans émissions, devrait arriver sur le site au début de 2022, dans le cadre d'un partenariat avec Epiroc afin de se munir d'équipements miniers à émission zéro, ce qui constitue une première étape importante vers l'atteinte des objectifs de neutralité carbone d'Ivanplat 3 .

Recherche rigoureuse de nouvelles options de production d'énergie renouvelable pour alimenter les activités de Platreef3.

_____________________________ 1 3PE+Au désigne le groupe platine, palladium, rhodium et or. 2 Source : Rapport technique intitulé « Plan de développement intégré 2020 de Platreef » (Platreef Integrated Development Plan 2020 - disponible uniquement en anglais) ayant comme date d'effet le 6 décembre 2020, dont un exemplaire est disponible sous le profil SEDAR d'Ivanhoe Mines Ltd. à l'adresse www.sedar.com. 3 Source : Communiqué de presse diffusé par Ivanhoe le 8 décembre 2021 intitulé « Platreef Mine secures US$200 million gold stream financing and additional US$100 million palladium and platinum stream » (disponible uniquement en anglais) dont un exemplaire est disponible sous le profil SEDAR d'Ivanhoe Mines Ltd. à l'adresse www.sedar.com.

Preuve de l'expertise de Nomad dans le secteur des flux miniers et d'un partenariat solide avec Orion

L'opération souligne le lien étroit entre Nomad et Orion et leur capacité de réaliser des opérations portant sur des flux miniers de qualité supérieure.



Il s'agit de la deuxième opération de taille portant sur un flux minier avec un exploitant de premier plan pour Nomad.

Visionnez une nouvelle vidéo présentant Platreef: https://vimeo.com/653933836/681b732b3e

MODALITÉS DE LA CONVENTION RELATIVE AU FLUX AURIFÈRE

Dépôt anticipé. Les acheteurs du flux verseront un dépôt anticipé de 200 M$ à Ivanplats (75 M$ imputables à Nomad), dont 50 M$ (18,75 M$ imputables à Nomad) devraient être versés au quatrième trimestre de 2021 (le « premier dépôt ») et 150 M$ (56,25 M$ imputables à Nomad) devraient être versés au deuxième semestre de 2022 (le « deuxième dépôt »). Le financement du premier dépôt coïncidera avec la clôture de l'opération. Le financement du deuxième dépôt devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre de 2022 et sera conditionnel au respect de certaines conditions préalables.

Les acheteurs du flux verseront un dépôt anticipé de 200 M$ à Ivanplats (75 M$ imputables à Nomad), dont 50 M$ (18,75 M$ imputables à Nomad) devraient être versés au quatrième trimestre de 2021 (le « ») et 150 M$ (56,25 M$ imputables à Nomad) devraient être versés au deuxième semestre de 2022 (le « »). Le financement du premier dépôt coïncidera avec la clôture de l'opération. Le financement du deuxième dépôt devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre de sera conditionnel au respect de certaines conditions préalables. Flux aurifère. Aux termes du flux aurifère, les acheteurs du flux auront droit à la livraison de 100 % de la production payable d'or (37,5 % revenant à Nomad) jusqu'à ce que 350 000 onces d'or aient été livrées aux acheteurs du flux (131 250 onces d'or revenant à Nomad), à 80 % de la production payable d'or (30 % revenant à Nomad) jusqu'à ce que 685 280 onces d'or aient été livrées (256 980 onces d'or revenant à Nomad), et à 5 % de la production payable d'or par la suite provenant de la zone du flux aurifère sous réserve de certaines conditions.

Aux termes du flux aurifère, les acheteurs du flux auront droit à la livraison de 100 % de la production payable d'or (37,5 % revenant à Nomad) jusqu'à ce que 350 000 onces d'or aient été livrées aux acheteurs du flux (131 250 onces d'or revenant à Nomad), à 80 % de la production payable d'or (30 % revenant à Nomad) jusqu'à ce que 685 280 onces d'or aient été livrées (256 980 onces d'or revenant à Nomad), et à 5 % de la production payable d'or par la suite provenant de la zone du flux aurifère sous réserve de certaines conditions. Onces payables. Le flux aurifère sera calculé en fonction de la totalité de l'or récupéré de Platreef, sous réserve d'une quantité d'onces payables fixe de 80 %.

Le flux aurifère sera calculé en fonction de la totalité de l'or récupéré de Platreef, sous réserve d'une quantité d'onces payables fixe de 80 %. Paiement au comptant. À chaque livraison, Nomad versera au vendeur un paiement continu équivalant au plus petit des montants suivants : le cours de l'or, ou 100 $ l'once, pour chaque once d'or affiné livré au titre du flux aurifère et ce, jusqu'à ce que 685 280 onces d'or aient été livrées aux acheteurs du flux et par la suite, à un prix continu de 80 % du cours de l'or au comptant pour chaque once d'or livrée.

À chaque livraison, Nomad versera au vendeur un paiement continu équivalant au plus petit des montants suivants : le cours de l'or, ou 100 $ l'once, pour chaque once d'or affiné livré au titre du flux aurifère et ce, jusqu'à ce que 685 280 onces d'or aient été livrées aux acheteurs du flux et par la suite, à un prix continu de 80 % du cours de l'or au comptant pour chaque once d'or livrée. Potentiel d'exploration. Il existe un important potentiel d'exploration adjacent à la zone de ressources minérales présumées qui n'a pas été exploré par Ivanhoe. Quatre terrains cibles d'exploration ont été identifiés dans des zones contiguës aux zones de ressources minérales actuelles de Platreef.

La minéralisation du projet de Platreef est ouverte à l'expansion au sud et à l'ouest, au-delà de la zone de ressources minérales actuelle. Les ressources indiquées apparaissent en vert et les ressources présumées en bleu4.

__________________________ 4 Source : L'information de nature technique est disponible sur le site Web d'Ivanhoe Mines Ltd. à l'adresse https://fr.ivanhoemines.com/projects/platreef-project/

ESG

Nomad est déterminée à promouvoir des pratiques minières responsables et à soutenir les communautés où nous habitons et exerçons nos activités. En se joignant au Pacte mondial des Nations Unies le 15 décembre 2020, Nomad s'est engagée à harmoniser volontairement ses activités et sa stratégie avec les dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de la personne, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Nomad aspire à être un chef de file en matière d'ESG en investissant dans des projets de développement durable directs et indirects, conformes aux objectifs en matière de développement durable importants pour notre entreprise. À ce titre, Nomad compte se concentrer sur l'éducation de qualité, l'égalité des sexes, l'eau potable et les installations sanitaires, et la lutte contre le changement climatique.

À propos du projet de Platreef

Ivanplats (Pty) Ltd, qui est détenue à 64 % par Ivanhoe Mines, est propriétaire du projet de Platreef. Les partenaires du programme relatif d'émancipation économique des Noirs, appelée « Broad-Based Black Economic Empowerment » (« B-BBEE ») d'Ivanplats (Pty) Ltd détiennent une participation de 26 % dans le projet de Platreef, partenaires comprenant 20 communautés locales, au sein desquelles habitent environ 150 000 personnes, des employés du projet et des entrepreneurs locaux. Ivanplats a atteint le niveau 4 pour sa contribution au programme de B-BEEE lors de sa plus récente évaluation. Les 10 % restants sont détenus par un consortium japonais composé de la ITOCHU Corporation, de Japan Oil, Gas and Metals Corporation et de la Japan Gas Corporation, qui les ont acquis en deux tranches, pour un investissement total de 290 M$.

Le projet de Platreef comprend une épaisse minéralisation souterraine nickélifère, cuprifère et aurifère et de MGP située sur le flanc nord du complexe magmatique du Bushveld dans la province du Limpopo, à environ 280 kilomètres au nord-est de Johannesburg et à environ 8 kilomètres de la ville de Mokopane.

Sur le flanc nord, la minéralisation de MGP est principalement encaissée dans le Platreef, une séquence minéralisée qui peut être suivie latéralement sur plus de 30 kilomètres. Le projet de Platreef d'Ivanhoe, dans le secteur sud du Platreef, occupe deux propriétés contiguës, soit Turfspruit et Macalacaskop. Turfspruit, qui est la plus au nord, longe le groupe de propriétés et d'activités d'exploitation minière d'Anglo Platinum à Mogalakwena.

Depuis 2007, Ivanhoe a concentré ses activités d'exploration et d'aménagement sur le repérage et la progression de l'extension en aval-pendage de la découverte initiale de Platreef, maintenant connue comme le gisement Flatreef, qui se prête à une exploitation souterraine fortement mécanisée. La zone de Flatreef est située en totalité sur les propriétés Turfspruit et Macalacaskop, sur lesquelles la société détient des droits miniers.

À PROPOS D'IVANHOE MINES LTD.

Ivanhoe Mines Ltd. est une société minière canadienne axée sur trois principaux projets en coentreprise d'Afrique australe : le développement de nouvelles mines majeures, mécanisées et souterraines sur les gisements de Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo, le gisement de palladium-platine-nickel-cuivre-rhodium-or de Platreef en Afrique du Sud, ainsi que le vaste réaménagement et la modernisation de la mine historique de zinc-cuivre-germanium-argent de Kipushi, également en République démocratique du Congo. Kamoa-Kakula et Kipushi seront alimentées par de l'énergie hydroélectrique propre et renouvelable, et seront parmi les émetteurs de gaz à effet de serre les plus faibles au monde par unité de métal produite. Ivanhoe est également à la recherche de nouveaux gisements de cuivre sur ses permis d'exploration en propriété exclusive de Western Foreland en République démocratique du Congo, près du projet Kamoa-Kakula.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie chez Nomad est la « personne qualifiée », au sens du Règlement 43-101, qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus de renseignements, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4 nomadroyalty.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment le respect de toutes les conditions préalables au financement du premier dépôt et du deuxième dépôt aux termes du flux aurifère et la réalisation des avantages escomptés de cette opération. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de procéder à la clôture du premier dépôt et/ou du deuxième dépôt ou de la réaliser dans les temps, l'échéancier de la mise en valeur de Platreef, y compris en ce qui concerne la première production de concentré, le réaménagement du puits 1 et la construction du puits 2, l'échéancier de la réalisation de l'étude de faisabilité définitive du projet Platreef, l'échéancier de la livraison et de l'utilisation de la flotte souterraine électrique à batterie, sans émissions, sur le site de Platreef, l'atteinte des taux de production estimés à Platreef, la quantité des réserves et des ressources estimées à Platreef, le potentiel d'expansion du projet Platreef, la durée de vie estimative de la mine, les fluctuations des prix des matières premières à l'origine des revenus des redevances et des flux, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur l'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale, les conditions générales sur les marchés et, enfin, les risques liés au flux aurifère et à sa réalisation, et, enfin, l'absence de tout autre facteur pouvant entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et, par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés valent uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

