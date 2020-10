/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES/

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (OTCQX: NSRXF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus préalable de base simplifié définitif auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada et qu'elle a obtenu de ces dernières un visa pour le prospectus préalable de base. Comme il a été mentionné précédemment, le prospectus préalable de base permettra à la Société et/ou aux porteurs vendeurs d'effectuer des placements d'actions ordinaires (notamment par voie de « placements au cours du marché » conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables), d'actions privilégiées, de reçus de souscription, de bons de souscription, de titres de créance, d'unités ou d'une combinaison de ceux-ci, et ce jusqu'à concurrence d'un montant de 300 M$ US au cours de la période de validité de 25 mois du prospectus.

Comme il a été indiqué précédemment, Nomad a déposé le prospectus préalable de base afin d'offrir à la Société une meilleure flexibilité sur le plan financier à l'avenir, mais n'a conclu aucune entente visant à autoriser ou à placer des titres à l'heure actuelle. Au Canada, le recours à un prospectus préalable de base est une pratique courante qui permet aux sociétés d'effectuer le processus d'examen réglementaire canadien applicable avant de commencer à offrir des titres. La Société ne prévoit pas émettre de titres aux termes du prospectus préalable de base dans l'immédiat, et pourrait même ne jamais le faire. Si la Société et/ou les porteurs vendeurs décident d'offrir des titres au cours de la période de validité de 25 mois, les modalités précises, notamment quant à l'emploi du produit de tout placement, seront énoncées dans un supplément de prospectus lié au prospectus préalable de base, lequel sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une province ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province ou du territoire en question.

Un exemplaire du prospectus préalable de base simplifié définitif peut être consulté sous le profil de Nomad sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de douze actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont six sont actuellement sur des mines en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs ». Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse qui n'est pas un énoncé de faits historiques peut être considérée comme des énoncés prospectifs. Il est possible de repérer les énoncés prospectifs par l'emploi de termes tels que « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel de », « poursuit », « vise », « a l'intention de » ainsi que la forme négative ou conditionnelle de ces termes ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations se rapportant au dépôt de tout supplément de prospectus lié au prospectus préalable de base, l'émission potentielle de titres de la Société, le nombre de titres pouvant être émis et l'utilisation du produit en vertu du prospectus préalable de base et de tout supplément de prospectus déposé à cet égard. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Nomad diffèrent considérablement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : la non-conformité aux conditions préalables à la clôture de l'opération et à d'autres facteurs importants divulgués antérieurement et de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, l'impossibilité d'acquérir des redevances, et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits de redevances et de flux de production de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats des activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix du marché, l'accès soutenu à des capitaux et à du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad fait la mise en garde suivante : la liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui fondent leur opinion sur les énoncés prospectifs contenus aux présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs valent uniquement à la date du présent communiqué. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis d'Amérique, dans ses territoires ou dans ses possessions ni dans l'État des États-Unis d'Amérique ou le District de Columbia (collectivement, les « États Unis »). Les titres offerts aux présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans la version modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou des lois étatiques en valeurs mobilières applicables et les titres offerts aux présentes ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'être inscrits aux termes de la U.S. Securities Act et des lois étatiques en valeurs mobilières applicables ou qu'une dispense de ces exigences d'inscription ne soit offerte.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site Web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, Chef de la direction, [email protected]; Joseph de la Plante, Chef des investissements, [email protected]

