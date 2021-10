Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de Nomad daté du 22 juin 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 30 septembre 2020.

MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (NYSE: NSR) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention d'achat d'or (le « flux aurifère ») avec une filiale d'Orion Mine Finance (« Orion » ou le « vendeur ») concernant sa participation de 40 % dans Greenstone Gold Mines LP (« GGM »), qui est le propriétaire et l'exploitant du projet aurifère Greenstone situé en Ontario, au Canada (le « projet Greenstone »). Nomad effectuera des paiements au comptant initiaux totalisant 95 M$ pour 5,938 % de la production d'or attribuée à la participation d'Orion (40 %) dans GGM jusqu'à ce que 120 333 onces aient été livrées, et 3,958 % par la suite. De plus, dans le cadre du flux aurifère, Nomad s'est engagée dans une perspective à long terme à financer les programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») relatifs à la mine en acceptant de faire à GGM des paiements équivalant à 30 $ par once d'or livrée à Nomad. Il demeure entendu que le flux aurifère n'affecte pas la participation d'Equinox Gold Corp. (60 %) dans GGM ou le projet Greenstone. Tous les montants figurant dans le présent communiqué sont libellés en dollars américains, sauf indication contraire.

« Le flux aurifère Greenstone permet de renforcer notre portefeuille et de bénéficier de la production à court terme d'un projet doté de tous les permis nécessaires, situé en Ontario, un territoire minier de premier plan », a commenté Vincent Metcalfe, chef de la direction de Nomad. « Cette opération est conforme à la stratégie de Nomad, qui vise à constituer un portefeuille de redevances et de flux de métaux précieux axé sur les flux de trésorerie. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Orion dans sa partie du projet Greenstone. Grâce au flux aurifère, Nomad est enthousiaste et fière de s'engager financièrement sur toute la durée de vie de la mine afin de soutenir les programmes environnementaux et communautaires de GGM », a ajouté Joseph de la Plante, chef des investissements de Nomad.

FAITS SAILLANTS DE L'OPÉRATION (présentés sur la base d'une participation à 100 %, dont Orion détient 40 %) Met en évidence l'expertise de Nomad et sa capacité à réaliser des opérations portant sur des flux de premier plan.

Témoigne de l'engagement de Nomad à soutenir les initiatives en matière d'enjeux ESG grâce à un engagement financier sur toute la durée de vie de la mine auprès de GGM afin de contribuer aux programmes environnementaux et communautaires de la mine.

Ajoute un flux aurifère de premier plan sur une mine de premier plan au portefeuille de Nomad.

L'une des plus grandes mines d'or du Canada , dont les réserves minérales prouvées et probables d'or s'élèvent à 5,54 millions d'onces d'une teneur de 1,27 gramme par tonne d'or 1 .

Il s'agit d'une exploitation minière conventionnelle à ciel ouvert à grande échelle 1 .

Le territoire de l' Ontario , au Canada , figure parmi les plus favorables au monde en matière d'exploitation minière.

5,05 millions d'onces d'or sur la durée de vie de la mine à charges décaissées tout inclus liées au maintien moyennes de 618 $ par once 2 .

Production annuelle moyenne d'or de plus de 400 000 onces pendant les cinq premières années 1 .

Production annuelle moyenne d'or de plus de 360 000 onces pendant la durée de vie de la mine 1 .

Le projet dispose de tous les permis de construction nécessaires et la construction à grande échelle est en cours 1 .

Première coulée d'or prévue pour le premier semestre de 2024 1 .

MODALITÉS DE LA CONVENTION

Dépôt anticipé . Nomad versera un dépôt anticipé de 95 M$ à Orion, dont 13,3 M$ devraient être versés au quatrième trimestre de 2021 (le « premier dépôt ») et 81,7 M$ devraient être versés au plus tard le 30 juin 2023 (le « deuxième dépôt »). Le financement du premier dépôt est conditionnel, entre autres, (i) à la conclusion par Orion et les autres partenaires de GGM d'une deuxième convention de société en commandite modifiée et mise à jour de GGM au plus tard le 30 novembre 2021; (ii) à la conclusion par Orion d'une facilité de crédit de premier rang au plus tard le 30 novembre 2021; (iii) à la prise d'une décision officielle de construction à l'égard du projet Greenstone; et (iv) au premier tirage par Orion aux termes de sa facilité de crédit de premier rang. Le financement du deuxième dépôt par Nomad est conditionnel, entre autres, au deuxième tirage par Orion aux termes de sa facilité de crédit de premier rang.

. Aux termes du flux aurifère, Nomad aura droit à la livraison de 5,938 % de la production d'or attribuée à la participation d'Orion (40 %) jusqu'à ce que 120 333 onces d'or aient été livrées, et à 3,958 % par la suite. Paiement au comptant. À chaque livraison, Nomad versera au vendeur un paiement continu équivalant à 20 % du cours de l'or au comptant pour chaque once d'or affiné livrée aux termes du flux aurifère.

À chaque livraison, Nomad versera au vendeur un paiement continu équivalant à 20 % du cours de l'or au comptant pour chaque once d'or affiné livrée aux termes du flux aurifère. Engagement financier en matière d'enjeux ESG. L'engagement financier sur la durée de vie de la mine consiste à effectuer des paiements au comptant continus à GGM équivalant à 30 $ par once d'or livrée aux termes du flux aurifère en vue de soutenir les programmes ESG mis en œuvre par GGM au projet Greenstone.

L'engagement financier sur la durée de vie de la mine consiste à effectuer des paiements au comptant continus à GGM équivalant à 30 $ par once d'or livrée aux termes du flux aurifère en vue de soutenir les programmes ESG mis en œuvre par GGM au projet Greenstone. Potentiel d'exploration. Le flux aurifère provenant de la participation d'Orion (40 %) s'applique dans toutes les concessions minières, baux miniers et autres droits miniers semblables qui font actuellement partie du projet Greenstone, y compris les gisements Hardrock, Brookbank, Key Lake et Kailey, et s'appliquera également à la production potentielle future des gisements existants et des cibles de prospection qui pourraient être acquises à l'avenir dans la zone d'intérêt du flux aurifère.

________________________________ 1 Source : Communiqué de presse d'Equinox Gold Corp. daté du 27 octobre 2021, dont une copie est accessible sous le profil d'Equinox Gold Corp. sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. 2 Source : Rapport de gestion d'Equinox Gold Corp. pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 30 juin 2021, dont une copie est accessible sous le profil d'Equinox Gold Corp. sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.



ESG

Nomad est déterminée à promouvoir des pratiques minières responsables et à soutenir les communautés où nous habitons et exerçons nos activités. En se joignant au Pacte mondial des Nations Unies le 15 décembre 2020, Nomad s'est engagée à harmoniser volontairement ses activités et sa stratégie avec les dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de la personne, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Nomad aspire à être un chef de file en matière d'ESG en investissant dans des projets de développement durable directs et indirects, conformes aux objectifs en matière de développement durable importants pour notre entreprise. À ce titre, Nomad compte se concentrer sur l'éducation de qualité, l'égalité des sexes, l'eau potable et les installations sanitaires, et la lutte contre le changement climatique.

L'engagement financier de Nomad à effectuer des paiements au comptant à GGM pour la durée de vie de la mine équivalant à 30 $ par once d'or livrée aux termes du flux aurifère afin de soutenir les programmes ESG mis en œuvre par GGM dans le cadre du projet Greenstone démontre une fois de plus notre engagement envers le développement durable de l'entreprise. Les futurs programmes environnementaux et communautaires bénéficieront directement à toutes les parties prenantes du projet Greenstone et auront une incidence sur elles.

La convention relative au flux peut être résiliée avant la clôture du premier dépôt (i) par consentement mutuel de Nomad et Orion, (ii) par Nomad ou Orion si le premier dépôt n'est pas réalisé au plus tard le 31 décembre 2021 et (iii) par Nomad ou Orion si la convention de société en commandite modifiée et mise à jour ou la facilité de crédit de premier rang d'Orion n'est pas conclue au plus tard le 30 novembre 2021.

Les partenaires de GGM n'ont pas encore pris de décision officielle quant à la construction de la mine et celle-ci est assujettie à l'obtention du consentement des prêteurs d'Equinox Gold Corp. et à la clôture du financement par Orion, qui devraient tous deux avoir lieu au cours des prochaines semaines.

OPÉRATION AVEC UNE PERSONNE APPARENTÉE

Les membres du groupe d'Orion ont la propriété véritable ou le contrôle d'environ 70 % des actions ordinaires en circulation de Nomad et, à ce titre, Orion est considérée comme une « personne apparentée » et un « initié » de Nomad aux fins des lois sur les valeurs mobilières et des règles des bourses applicables. L'opération relative au flux aurifère peut être considérée comme une « opération avec une personne apparentée » entre Nomad, Orion et leurs membres du même groupe respectifs aux fins du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Nomad se fonde sur les dispenses des obligations d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires autrement prescrites par le Règlement 61-101, puisqu'à la date à laquelle il a été convenu de procéder à l'opération relative au flux aurifère, ni la juste valeur marchande de l'objet ni celle de la contrepartie de cette opération, dans la mesure où elle concerne les personnes intéressées, ne dépassait 25 pour cent de la capitalisation boursière de Nomad.

À PROPOS DE GREENSTONE GOLD MINES

Le projet Greenstone est un partenariat 60/40 entre Equinox Gold Corp. et Orion Mine Finance relatif à la propriété conjointe et à la mise en valeur du projet Greenstone, y compris les propriétés Kenogamisis, Brookbank et Viper.

GGM travaille sur des plans de construction et d'exploitation d'une mine d'or à ciel ouvert, d'une usine de traitement et d'installations auxiliaires, qui constituent le projet Greenstone Gold. La propriété est située à environ 275 kilomètres au nord-est de la ville de Thunder Bay, en Ontario, et à environ quatre kilomètres au sud de la ville de Geraldton, également en Ontario.

GGM propose d'exploiter le gisement Hardrock à ciel ouvert, à raison de 27 000 tonnes par jour, pendant une durée de vie initialement prévue de 14 ans1.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie chez Nomad est la « personne qualifiée », au sens du Règlement 43-101, qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus de renseignements, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des événements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des événements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment le respect de toutes les conditions préalables au financement du premier dépôt et du deuxième dépôt aux termes du flux aurifère et la réalisation des avantages escomptés de cette opération. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de procéder à la clôture du premier dépôt et/ou du deuxième dépôt, les fluctuations des prix des matières premières à l'origine des revenus des redevances et des flux, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale, les conditions générales sur les marchés, les risques liés au flux aurifère et à son achèvement; et enfin, l'absence de tout autre facteur pouvant entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés valent uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

