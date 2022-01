REDEVANCES NOMAD ANNONCE UN FINANCEMENT PAR VOIE DE PRISE FERME DE 40 M$ CA

/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (NYSE: NSR) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu avec un syndicat de preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux une entente aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter, par voie de prise ferme, 4 400 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») au prix de 9,10 $ CA l'action ordinaire, pour un produit brut d'environ 40 M$ CA (le « placement »). La Société a accordé aux preneurs fermes une option, qu'ils peuvent exercer dans les 30 jours suivant la clôture du placement, leur permettant d'acheter, au prix d'offre, un nombre d'actions ordinaires supplémentaires pouvant atteindre 15 % du placement, afin de couvrir les surallocations, le cas échéant. La clôture du placement devrait avoir lieu le 20 janvier 2022 ou vers cette date et est assujettie à l'obtention par Nomad de toutes les approbations réglementaires requises.

Le produit net du placement sera utilisé pour soutenir les acquisitions récemment annoncées par la Société de flux sur le projet aurifère Greenstone et le projet palladium-rhodium-platine-nickel-cuivre-or Platreef, ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base de la Société daté du 30 septembre 2020, lequel supplément de prospectus devrait être déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et autres autorités réglementaires analogues dans chacune des provinces du Canada le 13 janvier 2022 ou vers cette date.

Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée U.S. Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans être inscrits ou dispensés des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne peuvent être vendus dans tout territoire où telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 16 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué, sauf ceux portant sur des faits historiques, qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment : le respect de toutes les conditions préalables au financement du deuxième et dernier dépôt aux termes du flux aurifère; la réalisation des avantages escomptés pour Nomad aux termes du flux aurifère; l'échéancier relatif à la mise en valeur et à la construction du projet Greenstone, y compris les travaux liés aux résidus; l'échéancier relatif à la publication prévue, par Nomad, de ses prévisions en matière de production d'onces d'équivalent-or pour 2022; la production annuelle d'or pour 2022 de la mine d'or Blyvoor; la quantité prévue d'onces revenant à Nomad tirées de la production annuelle de 2022 du flux de Blyvoor; les résultats du processus stratégique entrepris à la mine Woodlawn et l'échéancier de réalisation d'un tel processus; les résultats des travaux d'exploration devant être obtenus par Barrick à l'égard de la propriété Robertson, y compris son programme de forage de définition des ressources, l'échéancier relatif au lancement du programme de forage d'essai; les résultats du programme de mise en valeur à la mine Mercedes visant à accroître l'accès à de multiples corps minéralisés; le début prévu de la production dans les secteurs Marianas et Rey de Oro à la mine Mercedes; les résultats et l'échéancier relatifs à l'achèvement du programme d'exploration par Equinox à RDM; la réalisation des prévisions pour 2021 quant à la quantité d'onces produites à RDM; la réalisation d'un programme de forage bonifié à Moss; l'échéancier relatif à la publication de la réserve initiale, afin d'entreprendre le processus fédéral d'attribution de permis et la publication d'une étude de faisabilité par Troilus; et l'échéancier prévu pour le début de la construction au projet Blackwater par Artemis. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de procéder à la clôture du deuxième et dernier dépôt, les fluctuations des prix des matières premières à l'origine des revenus des redevances et des flux, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés à l'égard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les activités, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et à du financement, la conjoncture économique et commerciale générale, les conditions générales sur les marchés, les risques liés au flux aurifère et à son achèvement; et l'absence de tout autre facteur pouvant entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes et, par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés valent uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, chef de la direction, [email protected]; Joseph de la Plante, chef des investissements, [email protected]