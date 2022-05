TSX : NSR

NYSE : NSR

(en dollars américains, sauf indication contraire)

MONTRÉAL, QC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de Nomad daté du 22 juin 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 30 septembre 2020.

Vincent Metcalfe, chef de la direction et président du conseil d'administration de Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société »), a déclaré : « Comme nous l'avons annoncé récemment, l'acquisition amicale de Nomad par Sandstorm Gold s'appuie sur notre vision de créer une société de redevances et de flux pure, hautement diversifiée, axée sur les flux de trésorerie et affichant une croissance supérieure à celle de ses pairs. Le premier trimestre de 2022 a été un trimestre record en termes de revenus et de marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad ».

Acquisition amicale de Nomad par Sandstorm Gold :

Le 2 mai 2022, la Société a annoncé qu'elle avait conclu une convention d'arrangement définitive (la « convention d'arrangement ») avec Sandstorm Gold Ltd. (« Sandstorm ») en vertu de laquelle Sandstorm acquerra toutes les actions émises et en circulation de Nomad (les « actions de Nomad ») dans le cadre d'une opération entièrement en actions (l'« opération ») évaluée à environ 755 millions $ CA. L'opération sera effectuée par l'intermédiaire d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal. Elle est soumise à certaines approbations réglementaires et d'actionnaires et sa clôture est prévue au second semestre de 2022. Selon les modalités de l'opération, les actionnaires de Nomad recevront 1,21 action ordinaire de Sandstorm (les « actions de Sandstorm ») pour chaque action de Nomad détenue.

Les actionnaires majoritaires de Nomad, Orion Mine Finance Fund II LP et Orion Mine Finance Fund III LP (collectivement, « Orion »), ont conclu avec Sandstorm des conventions de soutien au vote irrévocables en vertu de laquelle Orion a accepté d'exercer les droits de vote rattachés à toutes ses actions de Nomad, représentant au total environ 61 % des actions de Nomad après dilution, en faveur de l'opération. Les administrateurs et les dirigeants de Nomad, qui détiennent au total environ 5 % des actions de Nomad après dilution, ont également conclu avec Sandstorm des conventions de soutien au vote en vertu desquelles ils ont accepté d'exercer les droits de vote rattachés à toutes leurs actions de Nomad en faveur de l'opération.

La convention d'arrangement prévoit les clauses habituelles de non-sollicitation réciproque, un droit de présenter une offre équivalente en faveur de Sandstorm et des indemnités de résiliation et de dédit de 20,6 millions $ ou de 23,6 millions $ payables à Sandstorm ou Nomad, respectivement, et ce, dans certaines circonstances.

Faits saillants du premier trimestre :

OEO (1) vendu de 6 604 pour le T1 2022 (5 575 pour le T1 2021).

vendu de 6 604 pour le T1 2022 (5 575 pour le T1 2021). Produits de 13,8 M$ pour le T1 2022 (9,7 M$ pour le T1 2021).

Bénéfice net de 2,7 M$ pour le T1 2022 (perte nette de 0,3 M$ pour le T1 2021).

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Nomad de 2,5 M$ au T1 2022 (perte nette de 0,3 M$ au T1 2021).

Résultat net ajusté (1) de 2,3 M$ pour le T1 2022 (1,9 M$ pour le T1 2021).

de 2,3 M$ pour le T1 2022 (1,9 M$ pour le T1 2021). 21,5 M$ en trésorerie au 31 mars 2022.

T1 2022 et 2021

Pour le trimestre clos le 31 mars 2022

(000 $) Produits Marge brute Produits

attribuables

à Nomad(1) Marge

d'exploitation

au comptant

attribuable

à Nomad(1) Flux d'or de Bonikro 2 178 578 2 178 1 724 Flux d'or et d'argent Mercedes 7 222 3 524 7 222 6 188 Flux d'or Blyvoor 611 392 611 428 Redevances d'or RDM 325 145 325 325 Redevances d'or Moss 120 34 120 120 Redevances de cuivre Caserones 3 326 1 964 2 245 2 245 Total 13 782 6 637 12 701 11 030

Pour les trimestres clos le

31 mars 2021 (000 $) Produits Marge brute Produits

attribuables

à Nomad(1) Marge d'exploitation

au comptant

attribuable

à Nomad(1) Prêt au titre de l'or payé d'avance

de Premier Gold 1 518 - 1 518 1 518 Flux d'or de Bonikro 3 457 722 3 457 2 681 Flux d'or et d'argent Mercedes 4 316 2 052 4 316 3 321 Flux d'argent South Arturo 20 15 20 16 Flux d'or Blyvoor 27 16 27 18 Redevances d'or RDM 176 37 176 176 Redevances d'or Moss 138 34 138 138 Total 9 652 2 876 9 652 7 868

__________________________ (1) Le résultat net ajusté, les produits attribuables à Nomad et la marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad sont des mesures de performance financière non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS. Les onces d'équivalent-or (« OEO ») sont considérées comme faisant partie des « autres mesures ». Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.



OEO gagnées(1)



2022 2021 Prêt au titre de l'or payé d'avance

de Premier Gold - 900 Flux d'or de Bonikro 1 135 1 940 Flux d'or et d'argent Mercedes 3 716 2 533 Flux d'argent South Arturo - 11 Flux d'or Blyvoor 320 16 Redevances d'or RDM 173 98 Redevances d'or Moss 64 77 Redevances de cuivre Caserones 1 196 - Total 6 604 5 575

Pour le T1 2022, les produits attribuables à Nomad(1) proviennent à 82 % de l'osr et de l'argent et à 18 % du cuivre (à 100 % de l'or de l'argent au T1 2021). Sur le plan géographique, les produits du T1 2022 proviennent à 80 % (64 % au T1 2021) des Amériques et à 20 % (36 % au T1 2021), de l'Afrique.

Déclaration de dividendes :

Nomad a aussi le plaisir d'annoncer un dividende trimestriel de 0,05 $ CA par action ordinaire, payable le 15 juillet 2022 aux actionnaires de Nomad inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 juin 2022.

Le dividende a été désigné par Nomad comme un « dividende déterminé » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Nomad a un régime de réinvestissement des dividendes (le « régime ») qui permet aux actionnaires de réinvestir leurs dividendes en trésorerie dans des actions ordinaires supplémentaires. La Société émettra de nouvelles actions ordinaires à un escompte de 3 % par rapport au cours moyen pondéré des actions ordinaires à la Bourse de Toronto pour les cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date de versement du dividende. Pour participer au régime, les actionnaires inscrits doivent remettre un formulaire d'adhésion au régime dûment rempli à la Société de fiducie Computershare du Canada au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date d'enregistrement des dividendes. Le régime et les formulaires d'adhésion sont disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse www.nomadroyalty.com/en/investors/dividend/. Les actionnaires inscrits admissibles peuvent adhérer au régime en ligne par l'intermédiaire du portail libre-service de l'agent responsable du régime à l'adresse www.investorcentre.com/Nomad.

Les actionnaires véritables non inscrits qui souhaitent participer au régime devraient communiquer avec leur conseiller financier, courtier en valeurs mobilières, banque ou autre institution financière qui détient leurs actions ordinaires pour s'informer de la date limite d'adhésion applicable et pour demander l'adhésion au régime. Pour plus d'informations sur la façon d'adhérer ou pour toute autre demande, contactez l'agent responsable du régime au 1 800 564-6253 (sans frais en Amérique du Nord), 1 514 982-7555 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou www.investorcentre.com/Nomad.

____________________________ (1) Les produits attribuables à Nomad est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée selon les IFRS. Les OEO sont considérées comme faisant partie des « autres mesures ». Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

Capital-actions :

Au 31 mars 2022, il y avait 61 456 966 actions ordinaires de Nomad en circulation. Au 5 mai 2022, la Société comptait 61 461 563 actions ordinaires, 1 667 893 options d'achat d'actions et 24 876 464 bons de souscription d'actions ordinaires en circulation donnant droit aux porteurs d'acquérir 2 487 646 actions ordinaires. La Société comptait également 307 285 unités d'actions de négociation restreinte, 175 690 unités d'actions au rendement et 228 280 unités d'actions différées en circulation. En vertu du paiement différé payable à Yamana Gold Inc. et en se basant sur le taux de change journalier $ CA / $ US publié par la Banque du Canada le 4 mai 2022, 1 423 406 actions ordinaires devraient être émises si l'exercice de l'option de conversion avait lieu à cette date.

Mesures non conformes aux IFRS :

Nomad a inclus certaines mesures de performance dans le présent communiqué qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), incluant i) le résultat net ajusté, ii) la marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad et iii) les coûts décaissés des ventes.

Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, et d'autres sociétés pourraient calculer ces mesures différemment. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS a pour but de fournir des renseignements supplémentaires et ces mesures ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance calculées conformément aux IFRS.

En plus des mesures de performance non conformes aux IFRS décrites ci-dessous, les produits de redevances et de flux de la Société sont convertis en OEO en divisant les produits pour une période spécifique par le prix moyen réalisé par once d'or pour les produits tirés de flux d'or et en divisant les produits par le prix moyen de l'or pour les produits tirés de redevances d'or pour la période respective. L'argent gagné en vertu d'ententes de redevances et de flux est converti en OEO en multipliant les onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période et en divisant le résultat par le prix moyen de l'or pour la période. Le montant brut de la Société reçu ou à recevoir de la redevance NSR de cuivre Caserones est converti en OEO en divisant le dividende reçu ou à recevoir avant impôts pour une période spécifique par le prix moyen de l'or, pour la période respective.

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont calculés en retirant les effets des coûts de vente hors trésorerie liés au prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold, la variation hors trésorerie de la juste valeur de l'option de conversion du paiement différé à Yamana Gold Inc., la variation hors trésorerie de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold et le recouvrement d'impôt sur le résultat différé en lien avec les droits de flux découlant de la transaction par prise de contrôle inversée. La Société est d'avis qu'en plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société.

La marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad est calculée en soustrayant les coûts décaissés du total des produits ajusté pour éliminer les produits attribuables aux actionnaires n'ayant pas le contrôle. La Société présente sa marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad puisque la direction et certains investisseurs utilisent ce paramètre pour évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux qui présentent leurs résultats de façon similaire, ainsi que pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Les coûts décaissés sont calculés en soustrayant l'épuisement et les coûts des ventes hors trésorerie liés au prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold du coût total des ventes. En plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie, comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux dans l'industrie minière des métaux précieux qui présentent des mesures de performance similaires.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique sur les mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2022.

PERSONNE QUALIFIÉE

Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans le présent communiqué portant sur les propriétés et les activités sur les propriétés à l'égard desquelles la Société détient des droits à des redevances, à des flux et à d'autres intérêts ont été révisés et approuvés conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») par Vincent Cardin-Tremblay, géologue, vice-président, Géologie de la Société et une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275, av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, respectivement, qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des déclarations en ce qui concerne les événements futurs ou les performances futures, les attentes de la direction concernant la croissance de Nomad, les résultats d'exploitation, les produits futurs estimés, les perspectives de performance, les perspectives générales, y compris les dividendes futurs. Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des événements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : l'impact des conditions commerciales et économiques générales; l'absence de contrôle sur les activités d'exploitation minières auprès desquelles Nomad achètera de l'or, de l'argent et d'autres métaux ou dont il recevra des paiements de redevances et les risques liés à ces exploitations minières, y compris les risques liés aux opérations internationales, la réglementation gouvernementale et environnementale, les retards dans la construction de la mine et les activités minières, les résultats réels des activités d'exploitation et d'exploration minière en cours, les conclusions des évaluations économiques et les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés; les accidents, pannes d'équipement, questions de titre, conflits de travail ou autres difficultés ou interruptions imprévues des activités; les problèmes inhérents à la qualité marchande de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres métaux; l'incertitude inhérente aux estimations de production et de coûts et la possibilité de coûts et de dépenses imprévus; les conditions de l'industrie, y compris les fluctuations du prix des matières premières extraites à ces exploitations minières, les fluctuations des taux de change et les fluctuations des taux d'intérêt; les entités gouvernementales interprétant la législation fiscale existante ou promulguant une nouvelle législation fiscale d'une manière qui affecte négativement Nomad; les modifications de méthodes comptables, l'impact de l'inflation, la liquidité et la disponibilité du crédit à l'échelle mondiale, la volatilité des marchés boursiers; restrictions réglementaires; la responsabilité, la concurrence, la perte d'employés clés et d'autres risques et incertitudes connexes, ainsi que les facteurs de risque discutés ou mentionnés dans la notice annuelle de la Société déposée auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada et disponible sur le profil de la Société sur SEDAR sur www.sedar.com et le rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis disponible sous le profil de la société sur EDGAR sur www.sec.gov. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

Redevances Nomad Ltée

Bilans consolidés (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains)



31 mars 2022 31 décembre 2021

$ $ Actifs



Actifs courants



Trésorerie 21 519 12 377 Débiteurs 3 813 2 857 Autres actifs 2 394 2 935 Total des actifs courants 27 726 18 169 Actifs non courants



Droits à des redevances, à des flux et autres intérêts 310 039 314 783 Impôt différé 43 214 43 061 Total des actifs non courants 353 253 357 844 Actif total 380 979 376 013 Passifs



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 5 423 6 057 Passif découlant d'un paiement différé - contrat hôte 9 886 9 712 Passif découlant d'un paiement différé - option de conversion 685 1 588 Total des passifs courants 15 994 17 357 Passifs non courants



Facilité de crédit renouvelable 41 750 68 750 Total des passifs non courants 41 750 68 750 Total des passifs 57 744 86 107 Capitaux propres



Actions ordinaires 288 271 255 305 Bons de souscription 3 156 3 156 Surplus d'apport 5 462 4 732 Résultats non distribués 2 782 2 785 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Redevances Nomad 299 671 265 978 Participations ne donnant pas le contrôle 23 564 23 928 Total des capitaux propres 323 235 289 906 Total des capitaux propres 380 979 376 013

Redevances Nomad Ltée

États consolidés du résultat (de la perte) et du résultat global (de la perte globale) (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)



Trimestres clos les

31 mars 2022 31 mars 2021

$ $ Produits



Ventes d'or et d'argent 10 010 9 338 Autres produits 3 772 314 Total des produits 13 782 9 652 Coût des ventes



Coût d'achat de l'or et de l'argent 1 671 3 306 Épuisement des droits à des redevances, à des flux

et des autres intérêts 5 474 3 470 Total du coût des ventes 7 145 6 776 Marge brute 6 637 2 876 Autres charges d'exploitation



Charges générales et administratives 1 691 1 139 Dépenses d'évaluation des projets - 236 Rémunération fondée sur des actions 674 662 Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance - 1 118 Total des autres charges d'exploitation 2 365 3 155 Résultat (perte) d'exploitation 4 272 (279) Autres produits (charges)



Variation de la juste valeur de l'option de conversion 903 394 Charges financières (727) (403) Perte de change (52) (9) Total des autres produits (charges) 124 (18) Résultat (perte) avant l'impôt sur le résultat 4 396 (297) Recouvrement (dépense) d'impôt sur le résultat (1 655) 39 Résultat net (perte nette) et résultat global (perte globale) 2 741 (258) Le résultat net et le résultat global sont attribuables aux :



Actionnaires de Redevances Nomad Ltée 2 455 (258) Participations ne donnant pas le contrôle 286 - Résultat net (perte nette) par action



De base 0,04 (0,00) Dilué 0,03 (0,01)

Redevances Nomad Ltée

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains)



Trimestres clos les

31 mars 2022 31 mars 2021

$ $ Activités d'exploitation



Résultat net (perte nette) de la période 2 741 (258) Ajustements au titre des éléments suivants :



Coût des ventes lié au prêt au titre de l'or payé d'avance - 1 522 Épuisement des droits à des redevances, à des flux

et des autres intérêts 5 474 3 470 Rémunération fondée sur des actions 674 662 Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance - 1 118 Variation de la juste valeur de l'option de conversion (903) (394) Recouvrement d'impôt différé 494 (107) Charges financières 253 239 Intérêts reçus - 210 Variation des autres actifs et passifs



Débiteurs (956) 558 Autres actifs 507 (28) Créditeurs et charges à payer (875) (672) Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 7 409 6 320 Activités d'investissement



Acquisition de droits à des redevances, à des flux et d'autres intérêts (230) (1 192) Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (230) (1 192) Activités de financement



Produit de l'émission d'actions ordinaires 34 055 - Remboursement de la facilité de crédit renouvelable (27 000) - Frais d'émission d'actions (2 204) (8) Frais de financement (40) (85) Dividendes versés aux actionnaires de la Société (2 198) (2 220) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (650) - Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités

de financement 1 963 (2 313) Augmentation nette de la trésorerie 9 142 2 815 Trésorerie à l'ouverture de la période 12 377 22 517 Trésorerie à la clôture de la période 21 519 25 332

