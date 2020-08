MONTRÉAL, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX : NSR) (OTCQX : NSRXF) a le plaisir d'annoncer la nomination de Susan Kudzman à son conseil d'administration (le « Conseil »).

Susan Kudzman, spécialiste de la gestion des risques et actuaire, a récemment pris sa retraite à titre de vice-présidente exécutive, chef de la gestion des risques et des affaires corporatives à la Banque Laurentienne du Canada. Elle avait auparavant occupé le poste de première vice-présidente et chef de la direction des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Mme Kudzman est présidente du conseil d'administration de Pages Jaunes Limitée, une entreprise numérique de premier plan au Canada. Elle est également membre du conseil d'administration de Medavie, Transat A.T. inc. et Financeit. Elle participe à de nombreuses activités communautaires et philanthropiques alors qu'elle occupe actuellement le poste de vice-présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal et qu'elle est membre du conseil d'administration du Festival du Nouveau Cinéma (FNC). Mme Kudzman est titulaire d'un baccalauréat en actuariat et est fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA) ainsi que de la Society of Actuaries (FSA). Elle détient de plus le titre de Chartered Enterprise Risk Analyst (analyste agréé du risque d'entreprise) (CERA).

Vincent Metcalfe, chef de la direction de Nomad a déclaré: « Nous sommes ravis d'accueillir Susan au sein de notre Conseil. Extrêmement précieuses pour Nomad, son expérience et son expertise seront très complémentaires à notre Conseil ».

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 11 actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont 5 de ces actifs sont actuellement sur des mines en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site web au www.nomadroyolty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, Chef de la direction, [email protected]; Joseph de la Plante, Chef des investissements, [email protected]

