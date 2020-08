MONTRÉAL, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (OTCQX: NSRXF) est heureuse d'annoncer, suite à son communiqué en date du 15 juillet 2020, la clôture de sa facilité de crédit renouvelable de 50 millions de dollars US (la « Facilité ») avec l'option de l'augmenter à 75 millions de dollars US, sous réserve du respect de certaines conditions.

Les emprunts en vertu de la Facilité sont assujettis à des conditions préalables usuelles pour un financement de cette nature.

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui fait l'acquisition de droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad détient un portefeuille de 11 actifs se composant de redevances, de flux et de prêts d'or, dont cinq se rapportent à des mines qui sont actuellement en production. Nomad prévoit croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances d'or et d'argent supplémentaires, actuellement en production ou qui le seront à court terme. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.nomadroyalty.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent constituer des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment, la satisfaction des conditions préalables à l'emprunt en vertu de la facilité de crédit renouvelable, la réalisation des avantages prévus de cette facilité de crédit renouvelable incluant l'acquisition de redevances et le financement de flux de métaux précieux. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles à l'égard d'événements et de résultat d'exploitation futurs et ne valent qu'à la date du présent communiqué. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs englobent, sans s'y restreindre, l'impossibilité de satisfaire aux conditions préalables à l'emprunt en vertu de la facilité de crédit renouvelable, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, le droit de redevance de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main- d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale, les conditions générales sur les marchés ainsi que ceux décrits aux sections « COVID-19 » et « Risques et Incertitudes » du rapport de gestion de Nomad pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2020 et à la section « Facteurs de risque » de la déclaration de changement à l'inscription de Nomad, en date du 15 mai 2020, tous deux disponibles à l'adresse www.sedar.com. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

