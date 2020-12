MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX : NSR) (OTCQX : NSRXF) a le plaisir d'annoncer son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies. Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative de portée mondiale pour des entreprises responsables et compte plus de 11 500 entreprises et autres signataires provenant de plus de 160 pays.

En tant que participant, Nomad s'est engagé à aligner volontairement ses activités et sa stratégie sur les dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de la personne, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. À court terme, Nomad concentrera ses efforts sur quatre objectifs de développement durable : l'éducation de qualité; l'égalité des sexes; l'eau potable et l'assainissement des eaux; et l'action pour le climat.

« Nomad ancre les principes du Pacte mondial des Nations Unies dans les fondations mêmes de ses systèmes d'affaires. En tant de membre du Pacte mondial, nous serons à la recherche continuelle d'occasions de travailler avec nos partenaires pour assurer la protection environnementale et les retombées sociales à long terme pour les communautés où ils exercent leurs activités », a déclaré Vincent Metcalfe, chef de la direction de Nomad.

En signant le Pacte mondial des Nations Unies, Nomad s'engage à rendre compte, annuellement, de ses objectifs de développement durable. Nos interactions continues avec nos partenaires, nos actionnaires et les autres parties prenantes continueront d'enrichir notre approche.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de treize actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont six sont actuellement sur des mines en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

