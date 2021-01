Vincent Metcalfe, chef de la direction de Nomad, a commenté la transaction : « Nous sommes très heureux d'annoncer l'acquisition d'une redevance sur un large gisement d'or comptant sur un important potentiel d'expansion des ressources et une démarche claire quant à son développement. Le projet aurifère Blackwater figure parmi les quelques projets d'envergure au monde sur le point de passer à l'étape du développement. De plus, l'achat de cette redevance permet à Nomad d'ajouter la Colombie-Britannique (Canada) à la liste de plus en plus longue de juridictions où nous détenons des redevances et des flux de métaux précieux. »

Le projet aurifère Blackwater :

La propriété est située au centre de la Colombie-Britannique, à environ 160 km au sud-ouest de Prince George, à 446 km au nord-est de Vancouver, et est accessible par des routes d'accès et de service à partir d'un grand axe routier. La propriété est entièrement détenue et exploitée par Artemis Gold (l'« exploitant »). L'exploitant a récemment révisé l'approche de développement pour le projet aurifère Blackwater et a publié une étude de préfaisabilité révisée en août 2020 (l'« EPF 2020 »). Une étude de faisabilité définitive est en cours et son dépôt est prévu pour la mi-2021. Le début de la construction est prévu pour le deuxième trimestre de 2022 alors que le début de la production est prévu pour 2024.

La redevance :

La redevance correspond à une redevance de 0,21 % du rendement net de fonderie sur tous les métaux et minéraux produits du titre minier 515809, lequel couvre une partie du projet aurifère Blackwater et le secteur de la fosse de démarrage à plus haute teneur (voir la figure 1).

Les faits saillants du projet aurifère Blackwater :

L'approche de développement révisée par l'exploitant prévoit un investissement initial réduit pour le développement et met l'accent sur une zone de démarrage à haute teneur située dans la partie sud-ouest du gisement et à de meilleurs taux de récupération pour l'or et pour l'argent. Les réserves prouvées et probables s'élèvent présentement à 334,0 millions de tonnes à des teneurs de 0,75 g/t or et 5,8 g/t argent, pour 8,0 millions d'onces d'or et 62,3 millions d'onces d'argent en place.

Sommaire du projet aurifère Blackwater :

Emplacement



Colombie-Britannique, Canada Participation







100% Statut







Étude de préfaisabilité Type de mine







Fosse à ciel ouvert, usine CIP Réserves en or







8 millions d'onces Réserves en argent







60 millions d'onces Ressources en or







11,7 millions d'onces Ressources en argent







122,4 millions d'onces Phase 1





Années 1 à 5 Coût de développement initial







592 millions $ CA Débit de traitement







5,5 millions TPA Production d'or annuelle moyenne







248,000 CMTC ($/oz Au)







508 $ US Phase 2





Années 6 à 10 Coût de l'expansion







426 millions $ CA Débit de traitement







12,0 millions TPA Production d'or annuelle moyenne







420,000 CMTC ($/oz Au)







529 $ US Phase 3





Années 11 à 17 Coût de l'expansion







380 millions $ CA Débit de traitement







20,0 millions TPA Production d'or annuelle moyenne







442,000 CMTC ($/oz Au)







529 $ US Phase 4





Années 18 à 23 Coût de l'expansion







nul Débit de traitement







20,0 millions TPA Production d'or annuelle moyenne







189,000 CMTC ($/oz Au)







807 $ US Durée de vie de la mine







23 ans Période de recouvrement







2,0 ans TRI après impôts







35% VAN après impôts (5 %)







2 247 millions $ CA

Source: Documents déposés par la société Artemis Gold

Le potentiel de croissance des ressources :

En novembre 2020, l'exploitant a débuté un premier programme de contrôle des teneurs de 35 000 mètres dans le but de délimiter un secteur dans la partie sud-ouest de la fosse Blackwater (devant être exploité lors de la première année des opérations minières tel que prévu dans l'EPF 2020), qui a livré des intersections minéralisées significatives, avec des teneurs élevées près de la surface.

Le projet aurifère Blackwater bénéficie d'une densité de forage élevée, avec plus de 300 000 mètres de forage au diamant déjà complétés et ayant servi à étayer l'estimation des ressources minérales actuelles de l'EPF 2020 (avec 75 % des ressources minérales mesurées et indiquées dans la catégorie mesurée). Toutefois, malgré l'étendue des travaux de forage jusqu'à présent, le gisement reste ouvert à une expansion potentiellement substantielle. Tel qu'illustré à la figure 2 (ci-jointe), le gisement reste ouvert au nord, au nord-ouest, et en profondeur au sud-ouest. L'exploitant planifie un programme de forage au diamant restreint en 2021 afin de vérifier les extensions des zones minéralisées connues du gisement dans les directions qui demeurent ouvertes.

Source: Documents déposés par la société Artemis Gold

L'acquisition :

Le prix d'acquisition a été réglé par Nomad au moyen d'un versement d'environ 1,7 millions $ US (2,2 millions $ CA) en trésorerie et de l'émission de 1 583 710 actions de la Société aux vendeurs.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie de Redevances Nomad, est la « personne qualifiée » tel que défini dans le Règlement 43-101 qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de quatorze actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont six sont actuellement sur des mines en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits à des redevances et à des flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la règlementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.

Renseignements: sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site Web au : www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, Chef de la direction, [email protected]; Joseph de la Plante, Chef des investissements, [email protected]

Liens connexes

https://nomadroyalty.com/