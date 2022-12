REDÉMARRAGE DE LAN : SAYONA SE RAPPROCHE ENCORE DE L'OBJECTIF

Faits saillants

Le projet de redémarrage du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) progresse encore plus vers son objectif alors que l'approvisionnement et la réception des autorisations sont finalisés

La construction s'accélère, y compris l'installation de l'alimentateur à tablier et des écrans Derrick, avec des contrats attribués pour tous les éléments essentiels de l'usine, y compris le filtre à bande

La cible de redémarrer la production au premier trimestre 2023 du Complexe de LAN est maintenue, consolidant ainsi la position du Québec en tant que fournisseur clé de minéraux pour batteries en Amérique du Nord.

LA MOTTE, QC, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Sayona maintient son objectif de relancer la production de son complexe phare Lithium Amérique du Nord (LAN), à La Corne en Abitibi-Témiscamingue, au premier trimestre 2023 alors que l'approvisionnement et la réception des autorisations sont complétés. La construction, de son côté, progresse encore rapidement.

L'approvisionnement était achevé à 99 % à la fin du mois de novembre, alors que la quasi-totalité des principaux articles d'approvisionnement avaient été livrés sur le site. Des contrats ont été attribués pour tous les éléments d'installation essentiels, y compris le filtre à bande, tandis que l'installation d'éléments clés tels que l'alimentateur à tablier et les écrans Derrick est terminée.

Précisons que toutes les approbations environnementales ont maintenant été reçues faisant suite à la récente attribution du tout dernier permis, ce qui réduit considérablement les risques liés au redémarrage de LAN.

Les sommes engagées à la fin du mois de novembre totalisaient 47,3 millions $ sur les 48,4 millions $ prévus, alors que des pistes d'économies potentielles sont explorées. Un seul incident avec arrêt de travail a été signalé à ce jour, soit une glissade due à la neige. Sayona a réaffirmé son engagement envers une politique de tolérance zéro en matière de sécurité.

Les entrepreneurs miniers, L. Fournier & Fils, ont débuté leurs opérations sur le site en octobre. Il y a présentement une centaine de personnes travaillent sur le site. Sayona a récemment recruté plusieurs employés de direction expérimenté et a procédé à la nomination de M. Guy Belleau comme nouveau chef de la direction. Sayona est fière de baser son approche de recrutement sur la diversité et l'inclusion et précise que 31% des employés sur place sont des femmes.

Les opérations d'exploitation minière s'intensifient. L'entrepreneur minier a mobilisé 90% de la main d'œuvre nécessaire et il y a maintenant en opération sur le site 4 excavatrices, 10 camions miniers et 3 foreuses. 32 opérateurs sont en action à chaque quart de travail.

Matériel Tonnes % Li 2 O Haute teneur 28,692 1.34 Basse teneur 129,215 0.77 Total 157,907 0.87

Depuis le premier dynamitage à la mine, nous avons produit un total de 378 458 tonnes, dont 77 020 tonnes de minerai. L'inventaire de minerai est maintenant de 157 907 tonnes sur la plateforme ROM, avec une teneur moyenne de 0,87% Li 2 O :

Le site a été réorganisé pour permettre une meilleure classification des piles de minerai en fonction de la teneur et du pourcentage de dilution minière. D'autres travaux ont été réalisés, notamment la modernisation des routes de production et l'amélioration des bermes de sécurité. Les fossés de gestion des eaux ont été achevés du côté nord.

La séquence d'exploitation minière à court terme est en cours d'optimisation à partir du plan de mine PFS afin de préparer un départ idéal de la production commerciale.

Sayona poursuit également ses activités auprès des communautés, notamment en s'associant à une journée de maillage économique tenue en marge du Cercle économique interrégional des Peuples autochtones (14 novembre) et en participant au premier congrès Québec Mines en personne depuis 2019 (21-23 novembre).

Le directeur général de Sayona Mining, Brett Lynch, a déclaré : « Les progrès vers le redémarrage sont satisfaisants et nous conservons notre objectif de produire le premier concentré de spodumène (lithium) commercialisable au premier trimestre 2023.

« Notre expansion prévue à LAN, ainsi que la croissance de notre pôle en Eeyou Istchee Baie-James autour du projet Moblan Lithium, ont bien positionné Sayona pour 2023, alors que nous travaillons à consolider la position du Québec en tant que fournisseur clé de minéraux de batterie essentiels en Amérique du Nord pour la révolution de l'énergie propre. »

Sayona inc., dont le siège social est à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de dépôts de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L'entreprise a vu le jour en 2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l'acquisition de Lithium Amérique du Nord, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi- Témiscamingue. Sayona a également fait l'acquisition de la mine Moblan et du projet Lac-Albert sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

