REDÉMARRAGE DE LAN : LES TRAVAUX S'ACCÉLÈRENT

Faits saillants

Le redémarrage de Lithium Amérique du Nord progresse rapidement, l'approvisionnement étant achevé, fin octobre, à 98 % et l'obtention des permis à 96 %.

L'installation des concasseurs à cône HP300 et HP400 est complétée.

Le Complexe de LAN est en bonne voie pour démarrer la production au premier trimestre 2023, alors que Sayona fait croître la plus grande base de ressources de lithium en Amérique du Nord.

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Sayona poursuit les travaux de redémarrage de la production de son exploitation Lithium Amérique du Nord (LAN), à La Corne en Abitibi-Témiscamingue. L'approvisionnement et l'obtention des permis sont désormais presque complétés.

Figure 1 Composants de la trémie de déversement reçus sur le site (Groupe CNW/Sayona Inc.) Figure 2 Montage de la structure du LIMS (Groupe CNW/Sayona Inc.) Figure 3 Alimentateur à tablier et chute (Groupe CNW/Sayona Inc.) Figure 4 Installation des écrans Derrick (Groupe CNW/Sayona Inc.)

Le Complexe LAN garde le cap sur un démarrage de la production au premier trimestre 2023, l'approvisionnement étant achevé à 98 % et l'obtention des permis à 96 % depuis la fin du mois d'octobre 2022. Les activités de construction poursuivent leur montée en puissance, avec tous les lots d'installation attribués et l'installation achevée des concasseurs à cône HP300 et HP400, ainsi que tous les autres équipements majeurs.

Les sommes engagées à la fin du mois d'octobre totalisaient 46,1 millions $ sur les 47,6 millions $ prévus. Fait à souligner, aucun incident avec arrêt de travail n'a été signalé, un témoignage de l'engagement des employés de Sayona envers la politique de tolérance zéro de l'entreprise en matière de sécurité.

Les entrepreneurs miniers, L. Fournier & Fils, ont débuté leurs opérations en octobre avec tout l'équipement et le personnel nécessaires mobilisés sur le site.

À l'heure actuelle, une centaine de personnes travaillent sur le site auxquels se sont ajoutés récemment Steven Pomerleau, conseiller en communications, Philippe Chabot, vice-président de l'exploitation minière, Jean-Christophe Perrelet, vice-président des TI et de la cybersécurité, Claude Noreau, directeur des projets et de l'ingénierie, et Josée De Launière, coordonnatrice en environnement.

La préparation opérationnelle, les plans pré-opérationnels et de vérification, y compris les contrats de formation et de soutien opérationnel des processus progressent bien, avec l'apport d'un soutien externe au besoin.

L'acquisition récente de 48 nouveaux claims couvrant près de 2 000 ha, situés à proximité du Complexe LAN, permet à Sayona d'envisager une augmentation de la future capacité de production minière.

Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona au Québec, se réjouit de l'avancement des travaux. « Nous nous dirigeons rapidement vers le redémarrage de la production dès le premier trimestre 2023 et nos efforts en vue d'accroître nos ressources potentielles et la capacité de production minière de LAN nous permettent d'envisager une productivité encore plus grande de nos opérations. »

« Le potentiel transformateur du lithium pour le domaine des transports, couplé à une demande croissante et une offre limitée, sont tous des facteurs qui nous confortent dans nos efforts de bâtir la plus grande réserve de ressources de lithium en Amérique du Nord. »

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

