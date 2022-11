TORONTO et OTTAWA, ON, 15 nov. 2022 /CNW/ - Au cours des dernières années, nos façons de voyager ont connu de nombreux changements. Beaucoup de personnes cherchent maintenant à optimiser leur temps, à protéger leur santé et leur sécurité ainsi qu'à réduire leur impact sur l'environnement lorsqu'elles choisissent leur mode de déplacement. Dans ce contexte, nous sommes fiers d'annoncer que Red Arrow offrira désormais en Ontario son service passagers interurbain dont elle souhaitait disposer depuis longtemps, proposant une expérience supérieure et abordable que la province n'a jamais connue auparavant.

Le 4 décembre, Red Arrow lancera sa liaison entre Toronto et Ottawa sept jours par semaine, à raison de quatre trajets quotidiens pour commencer. Ensuite, à partir du 8 décembre, elle suivra son horaire complet de six trajets par jour. Cette liaison sans stress comprendra des arrêts à Scarborough et à Kingston, ce qui permettra à nos passagers de choisir parmi un plus grand nombre de destinations où embarquer et débarquer.

« La mise en place de cette liaison entre les deux villes les plus populeuses de la province témoigne de notre engagement continu à répondre aux besoins des Canadiens en matière de déplacements. Nous invitons tous les gens en déplacement en Ontario à faire l'expérience de ce qui différencie Red Arrow », a déclaré Raelene Miller, vice-présidente, division des autocars. « Avec la hausse du prix de l'essence, les tracas constants liés aux vols et la disponibilité limitée des voitures de location, nous offrons une solution de rechange à la fois pratique, sans stress et fiable. »

Pacific Western Transportation dessert l'Ontario depuis plus de 30 ans, et nous sommes honorés d'introduire sur ce marché la marque emblématique Red Arrow. Nos clients peuvent s'attendre à vivre la même expérience exceptionnelle que nous offrons dans l'ouest du pays depuis des décennies.

Depuis sa création, Red Arrow offre une expérience de transport sûre, fiable et sans stress, qui comprend des places assises individuelles de première qualité offrant de l'intimité, une sélection de siège avancée, des divertissements à bord, du Wi-Fi gratuit, ainsi que des collations et des boissons.

« Chez Red Arrow, nous croyons qu'il faut nous surpasser pour nos précieux clients. Que vous voyagiez pour affaires, que vous partiez de l'école pour passer la fin de semaine à la maison ou que vous rendiez visite à vos amis et à votre famille, vous pouvez profiter des nombreuses commodités de nos autocars », a expliqué John Stepovy, directeur, division des autocars. « Peu importe vos plans, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que Red Arrow répond à vos besoins. »

Vous pouvez réserver dès maintenant en ligne sur le site www.redarrow.ca ou par téléphone au 1 800 232-1958.

À propos de Red Arrow

Fondée en 1979, Red Arrow a toujours été à l'avant-garde de l'innovation en matière de transport par autocar. Elle est la première entreprise à proposer des places assises individuelles offrant de l'intimité, du Wi-Fi gratuit et de nombreuses autres caractéristiques associées à une expérience de voyage de qualité supérieure. L'engagement envers ses valeurs fondamentales est le moteur de Red Arrow, la sécurité étant au cœur de toutes ses activités.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias :John Stepovy, directeur, division des autocars, [email protected], 780 940-1901