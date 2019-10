Recyclons nos vieux frigos pour lutter contre les changements climatiques!

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La lutte aux changements climatiques passe par la récupération et le recyclage des gaz réfrigérants dans nos vieux frigos! Le gouvernement du Québec a déjà à sa portée un projet de règlement pour éviter l'émission de gaz à effet de serre (GES) et ainsi s'engager dans une économie verte.

Réseau Environnement réitère aujourd'hui l'importance d'adopter le projet de règlement sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) qui propose l'ajout des appareils de réfrigération, de congélation et de climatisation à la liste des matières qui doivent être gérées du début de leur utilisation à leur fin de vie.

En effet, selon RECYC-QUÉBEC, un seul réfrigérateur non recyclé génère autant de pollution qu'une voiture parcourant 17 000 km. Imaginez ce qu'émettent les 300 000 frigos que l'on remplace par année et qui ne sont pas recyclés.

Le recyclage des gaz contenus dans les appareils de réfrigération a été évalué comme la première action à entreprendre face aux changements climatiques, solution ayant le plus d'impact sur une période de 30 ans d'après le projet « DRAWDOWN ».

Aujourd'hui, seulement 10 % des gaz de ces appareils sont recyclés au Québec.

Pour lutter efficacement contre les changements climatiques et pour réduire ces émissions de GES, Réseau Environnement invite le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à adopter les deux recommandations suivantes à très court terme :

Adopter le Projet de règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises ;

; Prévoir un programme de financement transitoire pour assurer la récupération des appareils les plus dommageables dès aujourd'hui.

Ce faisant, le Québec pourra fièrement donner l'exemple d'un État qui prend au sérieux la lutte aux changements climatiques et qui applique les principes d'une économie circulaire.

À propos de Réseau Environnement

Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et l'innovation en environnement et agit comme catalyseur de solutions pour une société durable. Il regroupe des spécialistes des domaines public, privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs de l'eau, des matières résiduelles, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité.

