Recycle mon cell célèbre ses 10 ans et 7 millions d'appareils récupérés!

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - Cette semaine, l'initiative Recycle mon cell célèbre son 10e anniversaire. Géré par l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), Recycle mon cell est une initiative de recyclage gratuit d'appareils cellulaires qui a permis de détourner des millions de cellulaires des sites d'enfouissement.

Pour souligner cet événement, l'ACTS a publié un rapport qui démontre que la sensibilisation accrue des consommateurs favorise le recyclage des appareils d'un bout à l'autre du Canada. L'ACTS déclare que 431 943 appareils ont été récupérés en 2018 par l'entremise de Recyle mon cell, portant ainsi le nombre total d'appareils recyclés et réutilisés à 6 985 325 appareils au cours de la dernière décennie.

« Il ne fait aucun doute, ces chiffres montrent que les consommateurs ont à cœur de poser des gestes positifs pour l'environnement, a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS. Nous nous réjouissons de pouvoir jouer un rôle clé dans la sensibilisation des Canadiens à l'égard du recyclage et de la récupération des appareils désuets comme alternative à leur mise au rebut ou à leur entreposage. Au cours de la dernière décennie, nous avons fait de grands progrès et nous poursuivrons sur cette bonne voie. »

Pour recycler leurs vieux appareils, les Canadiens peuvent suivre les quelques étapes suivantes :

D'abord, transférez les photos, les contacts et les données du calendrier de l'ancien appareil au nouvel appareil. Ensuite, consultez le site Web bilingue de Recycle mon cell (www.recyclemoncell.ca ou www.recyclemycell.ca) pour connaître la marche à suivre pour supprimer les données personnelles des vieux appareils. Pendant que vous y êtes, déterminez le point de chute le plus près de chez vous. Rendez-vous au point de chute. Voilà, le tour est joué!

« Se défaire de ses vieux appareils de manière responsable est un geste très simple à poser et nous espérons que les Canadiens continueront de faire leur part pour contribuer positivement et de manière durable à la préservation de l'environnement, ajoute M. Ghiz. Avec un choix de plus de 2 600 points de chute partout au Canada, tout est en place pour que les Canadiens de partout recyclent leurs appareils désuets. »

Parmi les autres résultats du sondage Comprendre les habitudes de recyclage des cellulaires de 2018, mentionnons ce qui suit :

Une majorité écrasante de Canadiens (97 %) soutiennent ou soutiennent pour la plupart les programmes de recyclage des cellulaires. Plus de 80 % d'entre eux savent que les cellulaires sont recyclables et envisageraient de recycler leurs appareils s'ils savaient comment procéder.

En 2018, 51 % des Canadiens ont choisi de recycler et de récupérer leurs vieux appareils.

Quelque 66 % des Canadiens déclarent qu'ils ont de vieux appareils qui encombrent leurs tiroirs.

Près de 90 % des Canadiens utilisent un cellulaire, 9 % en utilisent deux, 1 % en utilisent trois et 0,2 % en utilisent 4 ou plus.

Commandé par l'ACTS, le sondage Comprendre les habitudes de recyclage des cellulaires de 2016 a été réalisé par la firme Nanos Research entre le 2 et le 19 décembre 2018. Le sondage a été mené auprès de 3000 Canadiens possédant un téléphone cellulaire personnel. Les participants à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) ont été interviewés par téléphone. La marge d'erreur pour l'enquête est ±1.8 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Faits sur le recyclage des cellulaires au Canada :

431 943 appareils sans fil retournés en 2018, dont 304 027 récupérés et 127 916 recyclés

6 985 325 appareils sans fil recyclés depuis 2009

2 665 points de collecte à travers le Canada

Soyez l'hôte d'un point de collecte Recycle mon cell dans votre communauté!

Les municipalités, les centres de recyclage, les entreprises et les organismes communautaires d'un bout à l'autre du pays peuvent soutenir l'initiative Recycle mon cell en devenant un point de collecte à longueur d'année. L'enregistrement est simple et rapide et le matériel d'expédition et promotionnel est fourni gratuitement. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.recyclemycell.ca/fr/devenir-un-point-de-collecte/ ou écrivez à l'adresse info@recyclemoncell.ca.

Au sujet de Recycle mon cell

Recycle mon cell est le programme national canadien de récupération d'appareils mobiles et d'accessoires. Les consommateurs n'ont qu'à entrer leur code postal sur le site Web bilingue du programme (www.recyclemoncell.ca et www.recyclemycell.ca) pour repérer les dix points de collecte les plus près de chez eux où ils peuvent déposer les appareils, peu importe la marque ou l'état. Ce programme gratuit est géré par l'ACTS, en collaboration avec les fournisseurs de services sans fil et les fabricants de matériel, afin de sensibiliser les Canadiens à l'importance du recyclage des appareils sans fil.

À propos de l'ACTS

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son développement et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. À ce titre, elle fait activement la promotion de l'industrie dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

