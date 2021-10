Recyclage Lithion et Appel à Recycler s'associent afin d'offrir une solution intégrée pour le recyclage et la logistique des batteries de véhicules électriques

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW/ - Recyclage Lithion, entreprise innovante ayant mis au point une technologie de recyclage des batteries lithium-ion rentable et durable, et Appel à Recycler, un leader nord-américain de la collecte et du recyclage des piles et batteries, ont le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'entente pour collaborer à la fourniture d'une solution de gestion complète et clé en main pour le recyclage sécuritaire et efficace des batteries de véhicules électriques (VE).

La combinaison du procédé hydrométallurgique novateur et breveté de recyclage des batteries de l'entreprise Recyclage Lithion et du réseau nord-américain existant de collecte, de transport et de logistique d'Appel à Recycler en fera une solution globale idéale pour toute l'industrie. Divers clients du secteur des véhicules électriques, qu'il s'agisse de concessionnaires, de fabricants ou de démanteleurs, bénéficieront grandement de cet accord. Outre le transport et le recyclage, la solution complète comprend des services liés à la sécurité et la conformité, la gestion des contenants, le suivi et l'entreposage.

"Les fabricants et manufacturiers de batteries et de véhicules électriques nous ont dit que combiner l'innovation en matière de recyclage des batteries et l'expertise logistique en matière de gestion du flux de ces batteries en fin de vie et des résidus issus du processus de fabrication était la solution idéale. C'est pourquoi nous sommes fiers d'étendre notre relation avec Appel à Recycler. Ensemble, nos organisations seront en mesure de fournir une solution complète de premier ordre et de combler un besoin important pour l'industrie, ce qui facilitera la contribution à l'économie circulaire." - Benoit Couture, président et directeur général de Recyclage Lithion.

"Notre organisation a une solide expérience de la gestion du processus logistique de fin de vie et du recyclage des batteries domestiques et des batteries d'e-mobilité dans le respect de la réglementation, et nous sommes ravis d'augmenter nos capacités de gestion de services complets pour le secteur des VE. Cette industrie se développe à un rythme énorme et en collaborant avec Recyclage Lithion, nous pensons que notre expertise mutuelle est plus forte ensemble." - Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada.

"L'adoption rapide des VE à travers l'Amérique du Nord crée de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour encourager la gestion sécuritaire et responsable de la fin de vie de ces batteries. L'entente avec Recyclage Lithion jettera les bases officielles de l'expansion d'Appel à Recycler dans la logistique des batteries de véhicules électriques." - Leo Raudys, président et directeur général d'Appel à Recycler aux États-Unis.

Au cours de l'année à venir, les deux organisations exploreront les possibilités d'intégration efficace de leurs services respectifs de collecte, de transport et de recyclage des batteries de l'industrie des VE à travers l'Amérique du Nord.

À propos de Recyclage Lithion :

Recyclage Lithion a développé un processus efficace et rentable pour récupérer les matériaux stratégiques des batteries lithium-ion en fin de vie et des déchets de production. Le procédé de Lithion permet de récupérer et de traiter jusqu'à 95 % des composants des batteries afin qu'ils puissent être réutilisés par les fabricants de batteries, ce qui permet de fermer le cycle de vie des batteries. Cette technologie accélère la transition vers les énergies vertes et permet d'atteindre les objectifs de décarbonisation en réduisant la pression sur l'extraction des ressources naturelles. En 2023, Lithion s'apprête à lancer sa première usine de recyclage commerciale, en s'appuyant sur les données d'une usine pilote québécoise à l'échelle industrielle créée en 2019 et qui connaît un grand succès. Son objectif est un déploiement mondial, par le biais d'accords de licence, avec un objectif de 20 usines de recyclage.

À propos d'Appel à Recycler

Appel à Recycler est le premier programme de gérance, de logistique et de recyclage de piles et batteries en Amérique du Nord, qui fonctionne avec un engagement envers la sécurité et l'excellence environnementale. Après 25 ans d'existence et près de 100 millions de kilogrammes de piles et batteries recyclées de façon sécuritaire et responsable à travers l'Amérique du Nord, Appel à Recycler offre à ses partenaires - qu'il s'agisse de piles rechargeables et de piles de consommation primaire, de transport électrique ou de véhicules électriques - un moyen efficace et efficient de répondre aux besoins de gestion des piles tout en assurant la conformité aux réglementations provinciales, étatiques et nationales. Appel à Recycler Canada, Inc. opère à partir de son siège social à Toronto, Canada et Appel à Recycler, Inc. à partir de son siège social américain à Atlanta, Géorgie.

