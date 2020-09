Un partenariat avec l'entreprise TerraCycle® permet d'éviter le gaspillage.

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Bel est fier de s'associer à l'entreprise TerraCycle® pour garantir la recyclabilité des emballages des dizaines de milliers de produits Babybel® vendus annuellement au Canada. Depuis cet été, les produits Babybel, en plus d'être produits au Canada, pourront être recyclés grâce à un nouveau programme qui invite les consommateurs à participer à la récupération des produits qui seront par la suite transformés pour leur donner une seconde vie avec TerraCycle® dont la spécialité est le recyclage des matières qui ne peuvent être misent dans le bac bleu. Dans le cadre de la mission du Groupe Bel : nous engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous, l'emballage s'inscrit dans sa stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise avec pour objectif de réduire l'impact environnemental de ces derniers. L'objectif est d'optimiser l'écoconception des emballages tout au long de leur cycle de vie : de l'approvisionnement en matières premières à la fin du cycle de vie.

Une fois collectés, les emballages seront nettoyés, fondus et remoulés pour en faire de nouveaux produits recyclés. Grâce au nouveau programme, toutes les composantes de l'emballage de Mini Babybel seront recyclées soit la cellophane, le filet, l'étiquette, l'attache métallique et la cire.

La cellophane, les filets et les étiquettes sont recyclés, puis transformés en granulés de plastique qui seront utilisés pour fabriquer d'autres objets en plastique réutilisable, tels que des outils de jardin ou des bancs de parc. Les attaches métalliques sont séparées des étiquettes, puis fondues afin d'en faire des joints, des écrous ou des boulons. Après avoir été fondue et filtrée pour en retirer les impuretés, la cire sera utilisée pour fabriquer des chandelles.

« Dans le cadre de la démarche responsable de Bel, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux à atteindre d'ici 2025 incluant la réduction de notre empreinte environnementale. Pour ce faire, nous sommes fiers de compter sur un nouveau partenaire de choix, TerraCycle®, qui offre des programmes de recyclage nationaux et gratuits pour les consommateurs. Nous invitions les consommateurs à travailler avec nous pour donner une seconde vie aux emballages de Mini Babybel. Ce programme est la première étape d'une série de mesures qui visent à protéger l'environnement. Grâce à ce partenariat, complémentaire au bac de recyclage, nous serons en mesure d'éviter que des matières se retrouvent dans des sites d'enfouissement. » a déclaré Cristine Laforest, Directrice Générale de Bel Canada.

Un consommateur qui souhaite participer au programme doit en premier lieu s'inscrire sur le site web de TerraCycle®. Ensuite, il conserve les filets, les étiquettes, les attaches métalliques, la cellophane et la cire de ses Mini Babybel et les dépose dans une boîte. Lorsqu'il est prêt à envoyer ses emballages, il doit imprimer une étiquette d'envoi prépayée disponible sur le site web, la placer sur la boîte bien scellée et poster le tout gratuitement à TerraCycle®. Afin de transporter les déchets de la manière la plus efficace et la plus écologique possible, les consommateurs sont encouragés à n'expédier leurs colis que lorsqu'ils sont pleins.

Pour chaque envoi d'emballage, le consommateur obtient des points échangeables contre un don à un organisme à but non lucratif de son choix.

À propos du Groupe Bel et de Bel Canada inc.

Bel est un groupe familial international piloté par la cinquième génération de dirigeants familiaux. Fondé il y a plus de 150 ans, le Groupe Bel est l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur du marché des collations saines. Bel veut contribuer à construire un modèle agro-industriel positif, avec l'ensemble de ses parties prenantes; et cela, en faveur d'une alimentation saine, durable et inclusive. Grâce à son portefeuille de marques iconiques et internationales, telles que La Vache qui rit®, Mini Babybel®, Boursin®, et plus de 20 marques locales leaders sur leurs marchés, Bel propose à ses consommateurs, dans plus de 120 pays, une offre de collations saines et des solutions culinaires, permettant à tous de bénéficier des bienfaits des produits laitiers et fruitiers.

La filiale Bel Canada a été créée en 2005 pour dynamiser le développement des activités du groupe au Canada. Deux de ses principales marques, Boursin® et La Vache qui rit®, sont produites en sous-traitance au Canada avec des partenaires locaux actifs dans la transformation laitière. L'usine de Mini Babybel® de Sorel-Tracy est le premier établissement que Bel exploitera directement au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.bel-canada.ca.

