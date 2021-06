Recursion ouvrira des bureaux au sein de Mila et mettra sur pied une équipe d'apprentissage automatique pour se concentrer sur certains des problèmes les plus difficiles de la découverte de médicaments.

TORONTO, 23 juin 2021 /CNW/ - Recursion (NASDAQ: RXRX), une société de biotechnologie réalisant des essais cliniques et qui décode la biologie en intégrant des innovations technologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, de l'automatisation, de l'apprentissage automatique et de l'ingénierie, a annoncé aujourd'hui une collaboration pluriannuelle avec Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, afin d'accélérer les capacités d'apprentissage automatique de Recursion.

« Recursion est à l'avant-garde de plusieurs domaines techniques, dont la biologie, la chimie, l'automatisation, l'ingénierie et la science des données, a déclaré Chris Gibson, cofondateur et chef de la direction de Recursion. En allant de l'exploitation de l'un des superordinateurs les plus puissants au monde jusqu'à environ 35 % de nos employés qui se concentrent sur la science des données et le génie logiciel, Recursion utilise la technologie pour mieux comprendre la biologie. Cette collaboration avec Mila accélère nos recherches dans le domaine de l'apprentissage automatique aux côtés de l'un des instituts les plus importants au monde. »

Recursion ouvrira des bureaux au sein de Mila et mettra sur pied une équipe axée sur l'utilisation de l'apprentissage automatique pour la découverte de médicaments grâce à la technologie. Le bureau de Montréal collaborera avec le premier grand projet d'expansion multidisciplinaire de l'entreprise à Toronto, en plus de son siège social actuel à Salt Lake City, en Utah, et de son centre de biologie in vivo à Milpitas, en Californie. L'écosystème d'intelligence artificielle de Mila permettra à Recursion d'accéder à un réseau d'experts talentueux qui pourront travailler avec Recursion dans le but d'améliorer radicalement la vie des patients et d'industrialiser la découverte de médicaments.

« Mila et Montréal sont réputées pour leur communauté d'intelligence artificielle dynamique axée sur la recherche de pointe sur des enjeux concrets et importantspour la société, a déclaré Ben Mabey, directeur de la technologie de Recursion. Cette éthique est fortement alignée sur la mission de Recursion, qui consiste à décoder la biologie pour améliorer radicalement de nombreuses vies. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'approfondir notre relation avec cette communauté et la ville de Montréal. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Recursion sur le campus de Mila. En tirant parti de l'apprentissage automatique pour la découverte de médicaments, les efforts combinés de Mila et de Recursion ont le potentiel d'intensifier et d'accélérer la recherche de molécules candidates aux médicaments, a déclaré Yoshua Bengio. Nous sommes impatients de contribuer aux activités de recherche et de développement axées sur la technologie de Recursion et de maximiser l'opportunité de révolutionner le traitement et les soins des patients. »

Recursion s'appuie sur l'apprentissage automatique pour démêler les schémas complexes de la biologie dans ses ensembles de données biologiques exclusifs de plus de 8 Pb générés à l'interne au siège de la société à Salt Lake City. L'ensemble de l'infrastructure, des données et des systèmes logiciels de Recursion permet à l'entreprise de favoriser la découverte impartiale de nouvelles thérapies à un rythme et à une échelle qui dépassent ce qui pourrait être étudié ou exploré dans le monde physique. Le professeur Yoshua Bengio, fondateur de Mila, a été conseiller scientifique pour Recursion au cours des quatre dernières années et aide Recursion à élargir ses capacités d'apprentissage automatique. Actuellement, Recursion parraine un collègue postdoctoral à Mila qui travaille dans le domaine de l'apprentissage des représentations causales avec le professeur Bengio.

À propos de Recursion

Recursion est une société de biotechnologie réalisant des essais cliniques qui décode la biologie en intégrant des innovations technologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, de l'automatisation, de l'apprentissage automatique et de l'ingénierie. Notre objectif est d'améliorer radicalement la vie des patients et d'industrialiser la découverte de médicaments. Au cœur de notre mission se trouve le système d'exploitation Recursion combiné à une infrastructure de pointe pour produire ce que nous estimons être l'un des ensembles de données biologiques et chimiques exclusifs les plus vastes et qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Nous ajoutons à cela la Recursion Map, une suite de logiciels personnalisés, d'algorithmes et d'outils d'apprentissage automatique que nous utilisons pour explorer la biologie fondamentale sans contrainte humaine et accéder à de nouvelles connaissances biologiques. Pour en savoir plus, visitez le www.recursion.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Mila

Fondée par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble environ 700 chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage profond. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial des progrès scientifiques qui inspire l'innovation et le développement de l'intelligence artificielle au profit de tous. Mila est une organisation sans but lucratif reconnue mondialement pour ses contributions importantes dans le domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs.

