L'entreprise prévoit embaucher jusqu'à 50 employés d'ici la fin de 2021 dans les disciplines de la science des données, de l'apprentissage automatique, de l'ingénierie, de la gestion de produits et de la biologie computationnelle.

TORONTO, 15 juin 2021 /CNW/ - Recursion (NASDAQ: RXRX), une société de biotechnologie réalisant des essais cliniques et qui décode la biologie en intégrant des innovations technologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, de l'automatisation, de l'apprentissage automatique et de l'ingénierie, a annoncé aujourd'hui son intention de lancer prochainement sa première expansion multidisciplinaire d'envergure à l'extérieur de son siège social en Utah, dans le cadre de laquelle elle prévoit embaucher jusqu'à 50 employés à Toronto d'ici la fin de 2021.

« Comme Recursion continue de bâtir une société biopharmaceutique de prochaine génération, il est essentiel que nous embauchions les meilleurs talents, a déclaré Chris Gibson, Ph. D, cofondateur et chef de la direction de Recursion. Toronto s'est démarquée en tant qu'endroit idéal pour notre première plaque tournante à l'extérieur de notre siège social en raison de ses talents diversifiés exceptionnels dans les domaines de la technologie, de la biologie et de la chimie. Je me réjouis à l'idée d'étendre nos activités au Canada et d'embaucher de nombreux nouveaux employés qui nous aideront à faire progresser notre mission de décodage de la biologie afin d'améliorer radicalement les vies. Cela sera rendu possible grâce au développement continu du système d'exploitation Recursion, ainsi qu'à l'avancement et à l'expansion de ce qui est déjà la plus importante et la plus vaste gamme de produits thérapeutiques parmi les entreprises spécialisées dans la découverte de médicaments axée sur la technologie. »

Aujourd'hui, Recursion compte plus de 260 employés dans les domaines de la biologie, de la chimie, de l'automatisation, de la science des données, de l'apprentissage automatique, de l'ingénierie et de l'accélération des fonctions. Au cours de la dernière année, Recursion a augmenté son effectif de plus de 60 %. Dans le cadre de cette croissance, Recursion a mis en pratique ses valeurs en aidant tous ses employés à traverser la pandémie tout en gardant ses laboratoires ouverts, en toute sécurité. Elle a également établi un partenariat axé sur la découverte transformationnelle avec une importante société biopharmaceutique et a fait son entrée à la bourse. Ces mesures avaient pour but d'accélérer les progrès de l'entreprise vers la réalisation de sa mission. Recursion a lancé le processus de sélection de ses dirigeants à Toronto et envisage d'ouvrir les portes de son nouveau centre à l'automne. Ce centre multidisciplinaire vient s'ajouter au siège social de Salt Lake City, en Utah, et au centre de biologie invivo de Milpitas, en Californie.

« En tant que fière Canadienne qui est née et a grandi à Toronto, il est clair pour moi que le rythme, l'échelle, les valeurs et l'ambition uniques de Recursion correspondent bien au talent incroyable de ma ville natale, ce qui en fait un moment de vie complet pour moi, a déclaré Heather Kirkby, responsable des ressources humaines. Je suis ravie d'embaucher et de soutenir des talents canadiens locaux qui introduiront sans aucun doute une plus grande dose de curiosité, d'humilité et de détermination dans le milieu de travail. À Recursion, nous sommes profondément déterminés à bâtir une main-d'œuvre diversifiée, car il est essentiel de réaliser notre audacieuse mission, et parce qu'il s'agit aussi de la bonne chose à faire. Nous sommes fiers d'avoir créé une main-d'œuvre composée à 40 % de femmes, jusqu'à l'équipe de direction. Nous croyons également qu'en plus d'améliorer radicalement la vie des patients, nous avons un impact tout aussi positif sur nos employés, leurs familles et les collectivités au sein desquelles nous exerçons nos activités. Nous sommes impatients de nous associer à une communauté multiculturelle et de participer à l'écosystème canadien qui favorise des collaborations remarquables entre l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire. »

Recursion a établi un partenariat avec Toronto Global, une équipe de conseillers d'affaires chevronnés qui aident les entreprises du monde entier à prendre de l'expansion dans la région de Toronto, et avec le Service des délégués commerciaux du Canada qui appuient tous deux l'investissement de Recursion à Toronto et au Canada.

« Je suis ravi d'accueillir Recursion dans la région de Toronto », a déclaré le maire de Toronto, John Tory. Notre écosystème des sciences de la vie bien établi et notre environnement propice aux affaires procurent un avantage concurrentiel aux entreprises de biotechnologie novatrices. Nous misons sur le talent, l'expertise en recherche et l'infrastructure dont les entreprises comme Recursion ont besoin pour réussir. De l'apprentissage profond à l'informatique quantique en passant par la médecine régénératrice, nous comptons parmi nous les chercheurs les plus éminents au monde dans les domaines de la biotechnologie et des technologies de la santé. »

Les candidats peuvent en apprendre davantage sur Recursion et voir les postes ouverts à Recursion.com/Careers.

À propos de Recursion

Recursion est une société de biotechnologie réalisant des essais cliniques qui décode la biologie en intégrant des innovations technologiques dans les domaines de la biologie, de la chimie, de l'automatisation, de l'apprentissage automatique et de l'ingénierie. Notre objectif est d'améliorer radicalement la vie des patients et d'industrialiser la découverte de médicaments. Au cœur de notre mission se trouve le système d'exploitation Recursion combiné à une infrastructure de pointe pour produire ce que nous estimons être l'un des ensembles de données biologiques et chimiques exclusifs les plus vastes et qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Nous ajoutons à cela la Recursion Map, une suite de logiciels personnalisés, d'algorithmes et d'outils d'apprentissage automatique que nous utilisons pour explorer la biologie fondamentale sans contrainte humaine et accéder à de nouvelles connaissances biologiques. Pour en savoir plus, visitez le www.recursion.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Personne-ressource

Elyse Freeman, gestionnaire principale des communications et du contenu

[email protected]

Relations avec les investisseurs

[email protected]

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient de l'information qui renferme des énoncés prospectifs ou qui est fondée sur ceux-ci au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés prospectifs formulent nos attentes ou nos prévisions concernant les événements futurs. Ces énoncés sont reconnaissables au fait qu'ils ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. On reconnaît les énoncés prospectifs à l'emploi de termes comme « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention », « planifier », « croire » et d'autres termes du même ordre dans le cadre d'une discussion sur le rendement futur de l'exploitation ou des finances. En particulier, les énoncés prospectifs comprennent les énoncés relatifs aux mesures futures prévues; les plans relatifs aux essais cliniques et aux activités précliniques; les produits éventuels ou les approbations de produits; les prévisions concernant le rendement ou les résultats futurs des produits ou de la technologie; les dépenses; notre capacité d'obtenir, de maintenir et d'appliquer des mesures de protection de la propriété intellectuelle et des résultats financiers; en plus d'autres sujets. Tous nos énoncés prospectifs, dans le présent document ou ailleurs, peuvent se révéler faux. Ils peuvent être influencés par des hypothèses inexactes ou des incertitudes et risques connus ou inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou de ceux implicites qui figurent dans ces déclarations et des résultats prévus ou historiques. Bon nombre de ces facteurs seront importants pour déterminer nos résultats futurs. Par conséquent, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. En particulier, nous vous invitons à lire la discussion dans la section sur les facteurs de risque de notre prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 16 avril 2021 et dans nos documents périodiques auprès de la SEC. D'autres facteurs que ceux énumérés pourraient également nuire à l'entreprise. Nous ne sommes pas tenus de corriger ou de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'une évolution future de nos activités ou autrement, sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige. Sauf indication contraire, ces énoncés prospectifs ne sont valides qu'à la date du présent communiqué. Des faits ou des événements susceptibles d'influer sur nos résultats réels peuvent survenir de temps à autre, et nous ne pouvons pas tous les prévoir. Nous vous conseillons de consulter toute autre divulgation que nous faisons sur des sujets connexes dans nos rapports auprès de la SEC.

