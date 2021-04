Rectifications concernant le déploiement des ressources pour assurer la continuité des soins en anesthésie au Québec

QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à rectifier certains faits à la suite d'une sortie concernant la couverture provinciale en anesthésiologie.

Mentionnons d'emblée que, depuis trois ans, l'entente 45, qui vise à favoriser la continuité des soins en anesthésiologie dans l'ensemble des installations du Québec, a démontré son efficacité pour éviter les ruptures de service dans les régions éloignées. Ses bénéfices sont importants pour la population qui a besoin de tels soins.

Au cours des dernières années, le MSSS a respecté tous ses engagements dans le cadre de l'entente afin d'assurer la continuité des soins en anesthésie.

Soulignons que la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) est responsable du respect de l'entente en vigueur. Le MSSS a confiance que la FMSQ sera en mesure de collaborer rapidement avec l'Association des anesthésiologistes du Québec (AAQ) afin de continuer à desservir les régions éloignées.

Certains faits véhiculés laissent croire que le problème est le manque de postes attribués par le MSSS dans cette spécialité. Or, le nombre de postes en anesthésie a été rehaussé de neuf comparativement à l'année 2017-2018, soit plus que dans n'importe quelle autre spécialité. Notons également que, depuis la signature de l'entente, les demandes de recrutement de l'extérieur ont été acceptées. Les efforts ont ainsi permis d'amener au Québec 23 anesthésiologistes d'ailleurs dans le monde. Aussi, le MSSS a accepté un rehaussement de 1-2 postes pour les centres en jumelage, comme prévu dans l'entente avec la FMSQ. De plus, contrairement à d'autres spécialités, il n'y a eu aucune suppression de postes en résidence.

Considérant les besoins exprimés par les établissements ainsi que la disponibilité de la main-d'œuvre en anesthésiologie lors de l'annonce des Plans d'effectifs médicaux (PEM) en spécialité 2021-2025, le ministre de la Santé et des Services sociaux a autorisé 29 nouveaux postes d'ici 2025.

Le MSSS poursuit ses échanges avec les partenaires concernés afin d'assurer la continuité des soins en anesthésie.

Faits saillants :

Rappelons que le plan de remplacement provincial en anesthésiologie-réanimation vise à favoriser la continuité des soins en anesthésiologie dans l'ensemble des installations du Québec et ainsi éviter les ruptures de service, principalement dans les régions et les secteurs éloignés, tels que Amqui, Matane, les Îles-de-la-Madeleine, La Tuque, Mont-Laurier et Ville-Marie.

La mise en place d'un jumelage entre les installations implique la conclusion d'un engagement contractuel entre les départements d'anesthésiologie de l'installation parrainée et du centre parrain afin d'assurer la prestation continue des services de base en anesthésiologie dans l'installation parrainée, incluant la couverture de la garde, et ce, pour une période de trois ans, renouvelable au besoin. Les établissements ont d'ailleurs déjà exprimé leur besoin de poursuivre les ententes pour permettre une couverture des soins en chirurgie dans leur milieu.

