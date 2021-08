RECTIFICATION : Madame Martine Musau Muele n'est plus commissaire à l'OCPM

MONTRÉAL, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce de nouvelles candidates aux élections municipales de la Ville de Montréal sous la bannière Projet Montréal du 9 août, l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) tient à rectifier une information qui circule voulant que madame Martine Musau Muele soit toujours commissaire à l'OCPM, ce qui est faux. Les commissaires de l'OCPM ne peuvent avoir d'engagements politiques et ne sont ni des élus ni des employés municipaux. Ils mènent les débats en toute neutralité.

Madame Musau Muele a été nommée commissaire à l'OCPM le 17 septembre 2019 et a démissionné le 19 juillet dernier invoquant des responsabilités qui sont incompatibles avec celles de commissaire. Son seul et unique mandat a été la consultation sur le projet d'aménagement École et équipements collectifs dans Griffintown qui s'est conclu le 23 mars 2021 avec la sortie du rapport.

Les commissaires sont nommés par le conseil municipal de Montréal aux deux tiers des voix pour exercer cette fonction. Ils sont généralement nommés pour un mandat de 3 ans. Les personnes nommées doivent avoir « une compétence particulière en matière de consultation publique » (article 76 de la Charte de la Ville). De plus, « Les membres du conseil de ville ou d'un conseil d'arrondissement ainsi que les fonctionnaires et employés de la ville sont inhabiles à exercer les fonctions de président et de commissaire » (article 78 de la Charte). Le travail et la crédibilité de l'OCPM reposent sur l'absolue neutralité de ses commissaires et de ses équipes.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

