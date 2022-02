Recrutement massif d'infirmières et d'infirmiers à l'international : l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec offre sa pleine collaboration

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L' Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) offre sa pleine collaboration pour faciliter les démarches des 1 000 infirmières et infirmiers supplémentaires qui seront recrutés à l'étranger au cours des 2 prochaines années. Ces renforts annoncés aujourd'hui répondront aux besoins du Québec, qui compose actuellement avec une pénurie de soins infirmiers, notamment en région.

Dans le cadre de ce projet de recrutement massif d'infirmières et d'infirmiers à l'international, l'OIIQ a obtenu une subvention pour soutenir les activités de traitement et d'analyse des demandes. Ce travail d'accompagnement se fait conjointement avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

« La crise sanitaire a mis en évidence le rôle-clé du personnel infirmier. Dans un contexte où les besoins en santé augmentent et se complexifient, l'accès aux soins de santé est plus que jamais un enjeu au Québec », soutient Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Valorisation de la profession

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a par ailleurs souligné en conférence de presse l'importance de valoriser la profession infirmière. Il a mentionné vouloir élargir les façons de travailler pour les services de première ligne, ce qui va exactement dans le sens de la position de l'OIIQ, qui plaide pour une plus grande collaboration interprofessionnelle.

Cependant, la valorisation de l'expertise infirmière passe aussi par de meilleures conditions d'exercice, qu'il faut privilégier en mettant en œuvre des mesures structurantes, tel que recommandé dans le rapport des commissaires sur les États généraux de la profession infirmière, en mai dernier. Pour répondre aux besoins de santé de la population, il importe de revoir l'organisation des soins afin de favoriser un recours optimal à l'expertise infirmière, d'apporter du soutien clinique, ainsi que de rehausser la formation initiale et de bonifier l'offre de formation continue.

« Une fois les infirmières et infirmiers accueillis au Québec, il faut veiller à proposer les conditions nécessaires pour que ces professionnels restent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Un meilleur recours à l'expertise infirmière permettra non seulement de favoriser un accès aux soins, mais assurera aussi le maintien à l'emploi de ces professionnels », rappelle M. Mathieu.

Hausse du recrutement à l'étranger

Au 31 mars 2021, au moment du dernier portrait de l'effectif infirmier au Québec, 5 667 membres inscrits au Tableau, soit 7,0 % des 80 491 membres inscrits, étaient des infirmières et infirmiers diplômés de l'étranger.

Depuis 2018, le nombre d'infirmières et d'infirmiers recrutés à l'international a significativement augmenté. En 2020-2021, le Québec a délivré 698 nouveaux permis à des diplômés hors Canada.

Les infirmières et infirmiers sont les professionnels les plus nombreux du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Depuis les 10 dernières années, les effectifs sont en constante augmentation. Un nombre inégalé d'infirmières et d'infirmiers sont inscrits au Tableau de l'OIIQ.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 80 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

