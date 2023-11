Recrutement international de personnel éducateur - Un appel de projets pour soutenir les services de garde éducatifs

QUÉBEC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Pour accompagner les services de garde éducatifs à l'enfance qui font face à la pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement du Québec lance un appel de projets lié à une aide financière de 350 000 $ pour faciliter le recrutement international.

Cette initiative permettra à des services de garde d'être mieux outillés pour traverser les différentes étapes du processus, notamment la sélection de candidates et candidats, la reconnaissance des compétences et les démarches d'immigration. L'objectif est non seulement de rehausser l'accessibilité au recrutement international, mais aussi de favoriser l'intégration des travailleuses et travailleurs étrangers qualifiés qui seront recrutés.

Rappelons que cet appel de projets s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 7 millions de dollars sur cinq ans annoncé en juin dernier par le gouvernement du Québec pour faciliter le recrutement international dans le réseau de la petite enfance.

Citations :

« Je suis très sensible aux besoins de main-d'œuvre dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Avant de lancer cet appel de projets, nous avons consulté nos partenaires pour bien saisir leurs besoins. C'est important pour nous de soutenir les initiatives qui émergent des services de garde pour que les solutions implantées concordent avec leur réalité. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Les activités de recrutement international, comme l'appel de projets qui est lancé aujourd'hui, sont des exemples concrets de notre volonté de soutenir le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance tout en demeurant fidèle à notre mission auprès des personnes immigrantes. Faire des démarches de recrutement à l'international nécessite d'investir du temps et des ressources et de planifier des actions menant à l'embauche de travailleuses et de travailleurs à court, à moyen et à long terme. Nous nous devons de soutenir adéquatement toutes celles et tous ceux qui désirent mener à bien une telle démarche. Ensemble, travaillons pour que chaque enfant puisse bénéficier d'un personnel éducateur de qualité et attentionné. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

L'appel de projets se déroule jusqu'au 7 décembre 2023. Il s'adresse aux associations nationales ainsi qu'aux regroupements régionaux de services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE). Des projets découlant de concertations locales ou régionales avec des organismes communautaires, des municipalités régionales de comté, des agglomérations et/ou des villes représentant un minimum de cinq SGEE sont également admissibles.





Un montant maximal de 50 000 $ par projet est accordé à une organisation admissible. Les projets pourront s'étendre sur une période pouvant aller jusqu'à 18 mois.





Par cette aide financière, le gouvernement veut favoriser : L'information, la sensibilisation et la préparation au recrutement international auprès des SGEE qui en démontrent le besoin; L'accompagnement et le soutien offerts aux SGEE dans les différentes étapes du processus de recrutement international de personnel éducateur, notamment pour la sélection des candidates et candidats, la reconnaissance des compétences et les démarches d'immigration; La mise en place d'actions concertées sur les plans local, régional ou provincial favorisant l'accueil, l'intégration et la rétention des travailleurs étrangers temporaires recrutés; Les apprentissages et l'expérimentation d'initiatives innovantes pouvant être déployés à plus grande échelle pour bénéficier à l'ensemble ou à un plus grand nombre de SGEE.





Toujours en action, le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses mesures au cours des dernières années afin de valoriser le métier et de faciliter le recrutement. Mentionnons notamment : La collaboration étroite avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et le ministère de l'Enseignement supérieur afin d'arrimer un parcours intégré avec les formations d'appoint pour personnes immigrantes; y compris le développement de cours qui seront disponibles au printemps 2024 en ligne depuis l'étranger; Le lancement du Service québécois de certification du personnel éducateur de la petite enfance, qui permet déjà d'évaluer les dossiers de personnes ayant obtenu un diplôme pertinent hors Québec et d'émettre des prescriptions de formations afin de faciliter la qualification des personnes immigrantes souhaitant travailler dans le réseau des SGEE; Les bourses d'études qui peuvent aller jusqu'à 9 000 $ pour les étudiantes et les étudiants au DEC en Techniques d'éducation à l'enfance ; Les mesures d'encouragement à la qualification visant à favoriser et à valoriser la qualification des éducatrices et des éducateurs par le biais d'une prime et d'un montant forfaitaire; Les mesures pour mieux soutenir la reconnaissance des compétences du personnel éducateur expérimenté, notamment la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC96).



Liens connexes :

Visitez notre site pour consulter la documentation et déposer une demande de soutien au recrutement international.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]