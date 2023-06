Recrutement international de main-d'œuvre : « Une mesure gouvernementale importante pour les CPE » selon les cadres

LONGUEUIL, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Les gestionnaires en CPE jonglent avec l'un des plus grands défis qui soient : garder le cap sur la qualité d'accueil et de services, alors que la nouvelle main-d'œuvre qualifiée n'est plus, pas, ou peu au rendez-vous.

Afin de pallier ce manque criant de personnel éducatif en petite enfance, le gouvernement vient d'annoncer un investissement de sept millions de dollars sur 5 ans pour soutenir le recrutement de la main-d'œuvre à l'international. Si cette annonce est très bien accueillie par l'Association des cadres des CPE (ACCPE), celle-ci conçoit que l'embauche peut aussi poser d'importants défis en matière d'intégration et de rétention.

Citation

Pour permettre à cette mesure structurante de percoler efficacement dans le réseau et pour assurer une mobilité internationale réussie au sein des CPE/BC du Québec, l'Association mettra en œuvre des mesures concrètes et stratégiques axées sur les défis que nos membres devront surmonter. L'ACCPE a toujours été à l'avant-garde des besoins des cadres, cette nouvelle mesure de ne fera pas exception.

Élyse Lebeau, MBA, Adm.A, directrice générale de l'ACCPE

Parce qu'elle propose une solution aux préoccupations grandissantes des gestionnaires en matière de lutte à la pénurie de main-d'œuvre, l'ACCPE accueille avec enthousiasme la mesure annoncée conjointement aujourd'hui par la ministre de la Famille et la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

L'Association des cadres des CPE représente les 1900 cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission de favoriser le développement des meilleures compétences de gestion chez les directrices générales et directrices adjointes des CPE/BC du Québec.

