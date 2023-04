Recrutement dans le secteur de la rénovation au Québec - Des centaines de postes à combler maintenant

Soumission Rénovation observe une tendance haussière

MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le secteur de la rénovation au Québec s'apprête-t-il à connaître un printemps déjouant les incertitudes économiques? C'est du moins la tendance qui se dessine chez Soumission Rénovation où plus de 250 postes à combler sont affichés depuis quelques semaines.

Employeurs et employés sous le même toit

« Dans l'actuel contexte de pénurie de main-d'œuvre, chaque embauche est à la fois délicate et déterminante », analyse Michel Jodoin, fondateur et président de Soumission Rénovation, site lancé en 2014 pour créer des maillages entre propriétaires de résidences et entrepreneurs.

Pour combler certaines lacunes d'embauches, l'entreprise propose une plateforme réunissant sous le même toit « les employeurs et les employés en quête d'une destination offrant une qualité de renseignements supérieure aux petites annonces ou aux publications Facebook et Kijiji », explique Michel Jodoin. Il rappelle que plusieurs entrepreneurs n'ont pas de sites web, ou se limitent à leur réseau de proximité. « Ce qui est potentiellement risqué. »

250 postes affichés : un record pour la plateforme

Soumission Rénovation simplifie donc le recrutement et la recherche d'emplois. Les 250 postes actuellement offerts, un record pour la plateforme, témoignent de l'engouement et de l'état de santé du secteur de la rénovation et de la construction au Québec en ce printemps 2023.

Embauches de qualité

« Durant plusieurs années, les employés cherchaient un espace crédible pour trouver un emploi et les entrepreneurs ne savaient pas où afficher leurs postes », relate Michel Jodoin. « Nous avons donc créé cette destination de confiance, à la fois crédible et conviviale, qui accélère les embauches de qualité. »

Avantages du service de maillage employeurs-travailleurs

Espace crédible et vérifié pour les entrepreneurs et travailleurs

Accompagnement à la rédaction des annonces

Multiples régions et secteurs couverts par les annonces

Modèle d'affaires simple : 50 $ par annonce, diffusion 1 mois

Garantie de performance (selon le nombre de postulants) ou prolongation gratuite de diffusion des annonces.

Témoignages d'entreprises ayant recruté des employés

Intervenants disponibles pour entrevues

« Ce que j'aime, c'est que le site est complètement conçu pour notre industrie. Je n'ai donc plus besoin de me casser la tête pour trouver et recruter du personnel compétent. » - Louis-Philippe Poisson, La Boîte C

« Au début, je n'y croyais pas trop. Après quelques mois, plusieurs candidats intéressants appliquent et répondent à nos annonces. Ça nous a permis de grossir nos équipes. » - Maxime Sears, Peinture Maxum

« C'était difficile de recruter des employés. Généralement, je le faisais via Facebook ou par le bouche-à-oreille, mais c'était moins performant. Au point où je devais refuser des contrats, faute de main-d'œuvre. » - Sébastien Boulanger, Groupe Bouda

86,2% : le chiffre en dit long

En 2022, Soumission Rénovation dévoilait les résultats d'un sondage effectué auprès des entrepreneurs de son réseau. Parmi les faits saillants : 86,2 % des employeurs de l'industrie de la construction affirment alors avoir « un peu » à « beaucoup » de difficulté à recruter des travailleurs.

À propos de Soumission Rénovation

Depuis 2014, le site SoumissionRenovation.ca est la référence au Québec pour trouver des entrepreneurs actifs dans le secteur de la rénovation résidentielle et commerciale. Grâce à son équipe de 40 employés, sa clientèle peut gratuitement recevoir jusqu'à trois soumissions de la part d'entrepreneurs certifiés, reconnus dans leur région. La plateforme propose aussi une interface de maillages entre employeurs-employés, en plus de dévoiler chaque année ces « Tendance de la rénovation », référence-baromètre pour comprendre et anticiper les mouvements du secteur.

