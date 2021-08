Recrutement candidates programme accompagnement vers un emploi

MONTRÉAL, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - Les Elles de la construction s'engagent pour l'emploi des femmes dans l'industrie de la construction à travers leur service "Accompagnement vers un emploi" issu du programme Diversité et Inclusion subventionné par le Secrétariat à la condition féminine.

Depuis 3 ans, ce service d'insertion professionnelle vise à aider les femmes professionnelles ayant une formation dans un domaine spécialisé de la construction, et qui désirent intégrer l'industrie, ou qui cherchent à obtenir un meilleur emploi. Nouveauté cette année, le programme n'est plus réservé seulement aux femmes issues de l'immigration mais bien à TOUTES les femmes professionnelles (citoyenne ou résidente permanente) de la province de Québec.

Pour une durée de 12 mois, le programme se compose de 3 types d'ateliers pour aider à la recherche d'un emploi en construction, soutenir les femmes dans une croissance personnelle et professionnelle, ainsi que pour trouver l'entreprise qui leur correspond.

« L'an passé, en pleine pandémie, toutes les candidates du programme ont pu atteindre leurs objectifs et trouver l'emploi qui leur convenait le mieux, notre approche personnalisée et humaine fait la différence dans l'accompagnement des femmes » précise Myriam St-Pierre, directrice générale des Elles de la construction. « Bien connaître et comprendre le marché de l'emploi en construction au Québec est un véritable enjeu pour l'insertion ».

Les personnes souhaitant proposer leurs candidatures peuvent le faire directement en ligne, sur le site internet des Elles de la construction : https://www.ellesdelaconstruction.com/programmes/aide-a-lemploi/

À propos des Elles de la construction

Les Elles de la construction œuvrent pour défendre l'intérêt des femmes dans l'industrie de la construction, en favorisant notamment l'intégration des femmes dans ce milieu majoritairement masculin. La mission des Elles est de non seulement briser leur isolement mais aussi valoriser l'entreprenariat féminin, participer à la croissance professionnelle de chacune et permettre une meilleure intégration et maintien à l'emploi. L'organisation célèbre le succès de ses membres ainsi que leurs réussites en leur apportant un réseau de soutien et d'échange, et en représentant leurs voix au sein même de ce secteur. Les Elles de la construction se veulent actrices du changement.

Pour en savoir plus: https://www.ellesdelaconstruction.com

Sur les réseaux sociaux : Facebook - Linkedin

SOURCE Les Elles de la construction

Renseignements: Mme Gaëlle Gilles, [email protected]

Liens connexes

http://www.ellesdelaconstruction.com/