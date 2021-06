Recrue de l'année dans la NBA : LaMelo Ball met aux enchères des chaussures autographiées « triple-double » liées au jeton non fongible (NFT) « GOLD SUN » no 1

« Les chaussures sont extrêmement importantes pour moi, tout comme le sont mes admirateurs. Nous rassemblons le monde physique et le monde virtuel et cet événement le représente bien », a expliqué M. Ball.

En plus des chaussures « triple-double » autographiées, le gagnant de la vente aux enchères recevra également un chandail LaMelo Ball autographié et un objet de collection Gold Sun no 1. Dans l'ensemble, les 500 détenteurs de NFT Gold Sun profiteront d'une participation garantie aux programmes de récompenses découlant de contrats publicitaires et aux tirages de billets pour des parties de la NBA, et d'un accès exclusif aux discussions prévues avec LaMelo Ball sur Discord.

Le jeton Gold Sun est le premier jeton non fongible en évolution lié à un événement réel au monde, soit l'annonce par la NBA du prix de la recrue de l'année 2021 remporté par LaMelo Ball cette semaine.

Les jetons non fongibles de LaMelo Ball feront le suivi de ses statistiques actuelles et des prix individuels qui changent la composition et la valeur du jeton non fongible au fil du temps. Ces jetons non fongibles dynamiques, conçus en partenariat avec Chainlink et Ether Cards, sont les premiers à être émis par un athlète professionnel.

« L'idée selon laquelle les NFT n'existent que sous forme d'œuvres d'art numériques est déjà dépassée. Nous nous dirigeons maintenant vers un accès particulier à des expériences uniques et ludiques », a déclaré Sher Chaudhary, cofondateur de Playground Studios, et producteur créatif derrière le lancement du NFT de LaMelo Ball.

À ce jour, la collection de LaMelo Ball est l'une des trois seules collections de NFT émises par des athlètes à générer des ventes d'au moins 1 M$.

Playground est un studio de NFT ayant créé les premiers NFT dynamiques au monde, ou des NFT qui sont mis à jour en fonction d'événements réels. Playground permet à n'importe qui d'émettre des jetons numériques rares qui donnent à leurs admirateurs un service, un accès exclusif et des capacités prédictives au sein du marché reposant sur des événements non liés à la chaîne de blocs.

Chainlink est le réseau Oracle standard de l'industrie permettant l'alimentation des contrats hybrides intelligents. Ether Cards est le cadre applicatif des NFT qui relie les services concrets et l'espace numérique.

