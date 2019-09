Recours collectifs autorisé contre les CHSLD : le Réseau FADOQ applaudit

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 Le Réseau FADOQ se réjouit de la décision d'un juge de la Cour supérieure du Québec d'autoriser un recours collectif de 500 millions de dollars contre le gouvernement du Québec pour la maltraitance organisationnelle subie depuis de nombreuses années par les résidents des CHSLD.

Le Réseau FADOQ, qui avait appuyé en juillet 2018 cette demande de recours collectif, partage la vision du Conseil pour la protection des malades, qui est à l'origine de cette charge contre tous les CHSLD du Québec.

« Il importe de réparer les torts causés par les piètres conditions de vie imposées aux aînés les plus vulnérables de notre société », rappelait tout récemment la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, dans une lettre ouverte intitulée Soins de longue durée : pour en finir avec la maltraitance organisationnelle.

Depuis plus de 10 ans, le Réseau FADOQ dénonce les piètres conditions de vie imposées aux résidents des CHSLD. À coups d'entrevues, de communiqués, de mémoires et de conférences de presse, le Réseau est intervenu pour que les résidents des CHSLD puissent avoir le minimum décent :

de la nourriture convenable ;

plus d'un bain par semaine ;

de la climatisation en période de canicule ;

autant de couches que leur état le requiert ;

des prestations de services plus humaines ;

des installations décentes ;

une caméra de surveillance dans leur chambre s'ils le souhaitent ;

des stationnements gratuits ;

des loisirs.

Avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

Renseignements: Guillaume Rivest, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, Cellulaire : 514-893-1887, 514 252-3017, poste 3468, guillaume.rivest@fadoq.ca

