AVIS DE CERTIFICATION ET DATE LIMITE POUR S'EXCLURE

AVEZ-VOUS DÉJÀ DÉTENU DES PARTS D'UN FONDS COMMUN DE PLACEMENT CIBC PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN COURTIER À ESCOMPTE?

LONDON, ON, le 26 févr. 2024 /CNW/ - La Cour supérieure de justice de l'Ontario a certifié un recours collectif permettant à un groupe déterminé d'investisseurs (le « groupe ») d'intenter des poursuites contre Compagnie Trust CIBC et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (les « défenderesses »). Il est allégué que les défenderesses ont versé des commissions de suivi excessives, gonflées et/ou non gagnées à des courtiers à escompte prélevées sur les actifs des fiducies de fonds communs de placement CIBC. Le recours collectif réclame des dommages-intérêts pécuniaires au nom du groupe. Les allégations n'ont pas été prouvées et sont contestées par les défenderesses.

Si vous souhaitez participer au recours collectif, NE FAITES RIEN.

Si vous ne souhaitez pas participer au recours collectif, être lié par celui-ci ou recevoir une indemnité aux termes de celui-ci, vous devez vous en exclure en envoyant le formulaire d'exclusion à RicePoint Administration Inc. au plus tard le 26 mai 2024.

Pour obtenir un formulaire d'exclusion ou tout autre renseignement au sujet du recours collectif, communiquez avec nous :

Par Internet au https://www.siskinds.com/class-action/action-collective-relative-aux-commissions-de-suivi-sur-des-fonds-communs-de-placement/?lang=fr

Par téléphone au 1-800-461-6166, poste 1615 (sans frais en Amérique du Nord)

Par téléphone au 226-636-1615 (de l'extérieur de l'Amérique du Nord)

La publication du présent avis a été autorisée par la Cour supérieure de justice de l'Ontario

