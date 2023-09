TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le cabinet d'avocats Tyr LLP de Toronto, Ontario a annoncé aujourd'hui que La Cour supérieure de justice de l 'Ontario a certifié un recours collectif contre Bausch Health, Canada Inc. et sa société affiliée Valeant Canada LP (ensemble, les « Défendeurs »). Bausch + Lomb distribue maintenant COLD-FX® au Canada.

Ce Recours collectif allègue que les Défendeurs ont fait des assertions publicitaires fausses, trompeuses, mensongères ou abusives aux consommateurs quant aux produits Cold-FX® suivants : Cold-FX® (régulier et extra fort) Cold-FX® Soutien quotidien (régulier, à croquer et extra fort), Cold-FX® Premiers signes, Cold-FX® Premiers signes nuit, Cold-FX® Défense quotidienne (régulier et extra fort) (collectivement, les « produits Cold-FX® »).

Parmi les publicités en cause figurent des assertions selon lesquelles les produits Cold-FX® sont : « prouvé scientifiquement »; « cliniquement prouvée »; contiennent des « ingrédients éprouvés en clinique »; ou ont une « formule éprouvée en clinique » pour aider (i) à réduire la fréquence, la durée et la gravité des symptômes du rhume et de la grippe et (ii) à augmenter la proportion de cellules tueuses naturelles et de cellules T auxiliaires afin de renforcer le système immunitaire. Ces réclamations constituent en grande partie la base des allégations de ce Recours collectif selon lesquelles les Défendeurs ont enfreint les législations provinciales sur la protection du consommateur, la Loi fédérale sur la concurrence et la Loi fédérale sur les aliments et drogues.

Le groupe certifié comprend toutes les personnes vivant au Canada qui ont acheté un ou plusieurs des produits Cold-FX® entre le 1er janvier 2017 et le 28 septembre 2023.

Ce Recours collectif vise à obtenir le remboursement (en tout ou en partie) des montants que les consommateurs ont payés pour acheter les produits Cold-FX® ou à obtenir aux consommateurs la restitution aux des bénéfices que les Défendeurs ont réalisés en vendant les produits Cold-FX®, pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 28 septembre 2023. Le Recours collectif vise également à empêcher les Défendeurs de continuer à faire les déclarations publicitaires concernant Cold-FX® présumées contraires à la loi.

Les Défendeurs nient avoir fait des assertions publicitaires fausses, mensongères ou trompeuses ou déraisonnables en ce qui concerne la commercialisation ou la distribution des produits Cold-FX®, ou avoir enfreint la loi, et se défendent sur le fond du Recours collectif certifié. La décision de certifier le Recours collectif est une décision procédurale et non une décision sur le fond. Les allégations contre les Défendeurs n'ont pas été prouvées à ce jour et seront déterminées sur le fond lors d'un futur procès.

Plus de renseignements sur ce dossier, y compris les motifs de la décision de la Cour (certification) sont disponibles à l'adresse : https://class-actions.tyrllp.com/cold-fx-class-action_FR.html.

Les Avocats principaux qui poursuivent ce procès au nom du groupe sont Sean R. Campbell et James D. Bunting.

SOURCE Tyr LLP

Renseignements: Tyr LLP, 488 Wellington Street West, Suite 300-302, Toronto, ON M5V 1E3, Tel: 416.477.5525, Email: [email protected]