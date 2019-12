Recours aux services bancaires en ligne : toujours stables en 2019

QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La proportion d'adultes québécois qui utilisent Internet pour effectuer des opérations bancaires est restée stable en 2019 : les trois quarts d'entre eux (77 %) y recourent, en ligne ou via une application mobile. C'est l'un des constats de l'enquête NETendances qu'a effectué le CEFRIO sur les opérations bancaires en ligne, dont les résultats sont rendus publics aujourd'hui.

« On note en effet une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à 2015, mais l'écart observé avec l'année 2018 (80 %) n'est que de trois points et se situe à l'intérieur de la marge d'erreur statistique, donc non significatif », précise Claire Bourget, directrice principale, recherche marketing au CEFRIO.

Des habitudes bien ancrées

Le sondage indique toutefois que les adultes âgés de 18 à 55 ans ont été plus nombreux en 2019 à recourir à Internet pour effectuer des opérations bancaires, avec un taux d'utilisation entre 86 % et 92 % ; même constat pour les adultes diplômés de l'université (87 %), ceux dont le revenu familial est de 80 000 $ et plus, ainsi que la vaste majorité des adultes québécois (90 %) comptant des enfants au foyer.

Que ce soit pour obtenir de l'information sur des produits et services financiers (69 %) ou pour en faire l'acquisition (53 %), l'utilisation d'Internet est une habitude bien établie chez plus de la moitié des internautes québécois. Et, parmi ceux-ci, c'est dans la tranche d'âge de 25 à 34 ans que l'on trouve une forte majorité (84%) d'adultes qui ont le réflexe de consulter d'abord le site Internet de leur institution financière pour se renseigner sur des produits et services financiers (64 %) ou pour faire une acquisition, comme une carte de crédit. Ce pourcentage est de 61 % chez les internautes comptant des enfants au foyer.

Vous avez dit confiance ?

Près de trois adultes internautes sur quatre (71 %) affirment avoir toujours confiance aux sites Internet des institutions financières, un résultat comparable à celui obtenu un an plus tôt et relativement stable depuis 2016 (66 %). Ce sont les internautes âgés de 25 à 34 ans (79 %) qui leur font le plus confiance. « Rappelons que cette mesure a été réalisée en mai 2019, un mois avant que débute cette période où la confidentialité des données des institutions financières est mise à mal », de dire Mme Bourget.

L'utilisation d'un site Internet pour effectuer des opérations bancaires a augmenté de cinq points de pourcentage, passant de 47 % en 2018 à 54 % en 2019 pour l'ensemble des adultes québécois. Ils utilisent avant tout un ordinateur portable ou de table dans une proportion de 38 % et les hommes (43 %) sont plus nombreux à le faire que les femmes (33 %), alors que la tablette électronique ne l'est que par 7 % des répondants.

La banque au bout des doigts

Le téléphone intelligent est utilisé par 26 % des adultes québécois et les deux opérations bancaires qu'ils effectuent le plus fréquemment sont la consultation de comptes (83 %) et le paiement de factures à partir du site Internet sécurisé de son institution financière (79 %). Parmi ceux âgés de 18 à 24 ans, 35 % ont déposé un chèque par voie numérique au cours de la dernière année et 66 % de ceux dans la tranche d'âge 35 - 44 ont utilisé la solution Flash comme mode de paiement, une augmentation de neuf points de pourcentage depuis l'année précédente.

Passant de 24 % en 2018 à 17 % en 2019, l'utilisation d'applications mobiles pour des opérations financières a diminué de 7 points de pourcentage pour l'ensemble de la population adulte, mais les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont maintenant 30 % à y recourir.

Tendance nord-américaine

Aux États-Unis, une étude a montré que l'accès sans cesse grandissant aux téléphones intelligents ou autres outils numériques et l'éclosion d'entreprises de technologie financière expliquent que 89 % des personnes interrogées utilisent Internet pour effectuer des opérations bancaires en ligne, une augmentation de plus de 20 % par rapport à 2014, et que parmi celles-ci, 70 % affirmaient que les services des institutions financières numériques sont devenus le principal moyen d'accéder à leurs comptes.

Au Canada, selon une autre étude, près de neuf adultes sur dix (88 %) ont déclaré avoir eu recours aux services bancaires en ligne au cours de la dernière année et plus de la moitié (53 %) ont déclaré que c'était leur méthode bancaire la plus courante, faisant de la banque en ligne le canal bancaire le plus utilisé.

